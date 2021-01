Allontanato da Facebook e censurato d Twitter, Donald Trump si è rifugiato su Parler. Lo ha riferito l’anchor “amico” della Fox, Sean Hannity. «Ho visto che il presidente ha un account. Almeno c’è un posto per lui. Ed è un bene perché altrove lo stanno censurando», ha detto Hannity, riferendosi all’alternativa senza censure a Twitter su cui si sono spostati molti seguaci e la stessa figlia Ivanka. Secondo altre fonti l’account su Parler, condiviso anche da molti utenti di Facebook, non sarebbe quello ufficiale del presidente, bensì di un fan di Trump. L’account “President Trump Tweets” sarebbe stato creato lo scorso luglio con la foto identificativa identica a quella su Twitter. La campagna di Trump è invece presente ufficialmente su Parler dal dicembre 2018. Ivanka si è iscritta lo scorso novembre.

Nel frattempo, Google ha sospeso Parler, il ‘Twitter di destra’, dal suo Playstore. Apple per ora si è limitata a minacciarne la rimozione dall’App Store se gli sviluppatori non effettueranno modifiche alla app, che è stata usata per aiutare a organizzare le proteste in Congresso. Si richiede a tutte le applicazioni disponibili su Google Play Store di implementare una politica di “moderazione robusta per contenuti estremi” se ospitano e trasmettono messaggi degli utenti, si legge in una nota. Tuttavia, “sappiamo che i messaggi che incitano alla violenza in corso negli Stati Uniti continuano a essere trasmessi su Parler”, ha aggiunto il gruppo. “Alla luce di questa minaccia continua e immediata alla sicurezza pubblica, sospendiamo la disponibilità dell’app sul negozio online di Google”. Messaggi di sostegno ai rivoltosi che lo scorso 6 gennaio hanno fatto irruzione in Campidoglio sono apparsi sulla app, che negli ultimi mesi ha guadagnato molti seguaci. La decisione di Google ora rende l’accesso a questa piattaforma più complicato per i proprietari di dispositivi con sistema operativo Android. Secondo media americani, Apple davrebbe concesso 24 ore a Parler per attuare una politica di moderazione prima di sospenderla dal proprio negozio online, l’App Store.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]