Twitter chiude l’account di Trump. Ma lui non cede: «Non mi metteranno a tacere»

Twitter ha annunciato la chiusura definitiva dell’account di Donald Trump, evocando i rischi di “nuove istigazioni alla violenza” da parte del presidente Usa uscente, due giorni dopo i disordini dei suoi sostenitori che hanno invaso il Campidoglio per alcune ore. Il social network aveva già cancellato diversi tweet di Trump, che ha continuato a contestare la validità delle elezioni presidenziali, e aveva sospeso il suo account per dodici ore prima di riattivarlo. Anche Facebook e altre piattaforme hanno sospeso il profilo di Trump a tempo indeterminato. “Dopo aver rivisto i recenti tweet da @realDonaldTrump, abbiamo deciso di sospendere permanentemente l’account per il rischio di ulteriore incitamento alla violenza“, si legge in una nota.

LEGGI ANCHE –> Trump torna sull’unico social che gli è rimasto per ammettere la sconfitta

Dopo questa decisione di Twitter, Trump ha detto: «Twitter non è libertà di parola, è per promuovere la piattaforma della sinistra radicale. Non mi metteranno a tacere. Come dico da tempo, Twitter si è spinta ben oltre il vietare la libertà di parola e stasera i suoi dipendenti si sono coordinati con i democratici e la sinistra radicale per rimuovere il mio account dalla loro piattaforma, per far tacere me, voi e i 75 milioni di americani che mi hanno votato. Avevo previsto che sarebbe accaduto. Stiamo trattando con vari altri siti e avremo un grande annuncio a breve. Stiamo anche valutando la possibilità di una nostra piattaforma in un breve futuro». E ha twittato dall’account ufficiale Potus (President of the Unites States). Criticando Twitter per aver sospeso il suo, ha annunciato: «Siamo in trattative con altri siti. Stiamo valutando la possibilità di costruire una nostra piattaforma». Per tutta risposta, Twitter ha rimosso i cinguettii di Trump effettuati dall’account Potus. Secondo le regole del social network, se Trump dovesse cercare di aprire un nuovo account questo sarebbe sospeso non appena rintracciato.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]