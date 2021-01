Il Ny Times sceglie La Stampa per le sue «prime pagine dal mondo» sull’assedio a Capitol Hill

Prime pagine dal mondo sull’assedio a Capitol Hill. Come tutte le testate quando c’è un evento di portata mondiale, anche il Ny Times ha scelto di proporre un collage di prime pagine che arrivano da diversi angoli del pianeta per comprendere come il resto del mondo ha descritto uno dei momenti più bui della storia degli Stati Uniti d’America. Per quanto riguarda la presenza italiana in questo prestigioso collage, c’è da citare la scelta del Ny Times di affidarsi a La Stampa.

Collage Ny Times sulle prime pagine che hanno parlato di Capitol Hill

Il giorno dopo l’assalto al Campidoglio, infatti, il quotidiano diretto da Massimo Giannini aveva scelto di fare un titolo evocativo, C’era una volta in America, citando il capolavoro assoluto di Sergio Leone e rileggendolo in chiave moderna, per sottolineare ancora una volta la distanza tra quegli Stati Uniti baluardo della democrazia e la situazione di vuoto e di smarrimento del ultimi mesi, causata dal rifiuto di Donald Trump di accettare l’esito delle elezioni.

Nel collage con la prima pagina de La Stampa (corredata dalla foto di una bandiera a stelle e strisce che sventolava, brandita dai manifestanti, all’interno di Capitol Hill), sono state citate anche altre prime pagine europee e di altri Paesi del mondo: c’è stato spazio per il Guardian e per il Times, ma anche per il quotidiano argentino La Nacion e per il quotidiano svizzero in lingua tedesca Blick.

Il resto delle prime pagine, invece, è stato un mix tra edizioni nazionali ed edizioni locali dei principali newspapers statunitensi (dal Washington Post al Miami Herald). «È stato un assedio. È stata una folla. È stata l’anarchia. O, come ha scritto giovedì il quotidiano italiano La Stampa nel titolo in prima pagina, “C’era una volta l’America”. Ecco come i giornali di tutto il mondo hanno descritto l’attacco al Campidoglio degli Stati Uniti» – in questo modo, il Ny Times ha lanciato il suo storico collage su Facebook, con una citazione diretta – anche nel titolo dell’articolo a corredo – del quotidiano di Torino.