Il New York Times costretto a specificare che nel vaccino anti-Covid non ci sono microchip

Sembra uno scherzo ma non lo è. Il New York Times ha scritto un articolo dal titolo “No, there are no microchips in coronavirus vaccines”, ovvero “No, non ci sono microchips nei vaccini al coronavirus”. Fare corretta informazioni in questo momento delicatissimo, quello in cui il vaccino sta arrivando in tutto il mondo e si è prossimi alla somministrazione di massa, è fondamentale. Ecco che allora una delle più celebri e accreditate testate del mondo si trova costretta ad affermare l’ovvio che ovvio sembra non essere più.

LEGGI ANCHE >>> Bisogna smetterla di dare rilievo a pareri come quello di Eleonora Brigliadori sul vaccino

Titolo del New York Times microchip vaccino

Non è un falso, è tutto vero. Le reaction risate sono tante e non potrebbe essere altrimenti. Il copy per la condivisione dell’articolo è in linea con il titolo: “Ci sono 10 ingredienti nel vaccino contro il coronavirus di Pfizer. Contrariamente alle teorie complottiste, i microchip di tracciamento non sono uno di questi”. Il pezzo, che specifica quali e quanti ingredienti ci sono nel vaccino anti-Covid Pfizer, conferma che le teorie complottiste che parlano di microchip sono del tutto infondate.

Sembra assurdo ma è necessario

Nel 2020, in piena pandemia, per convincere le persone che nei vaccini anti-Covid non ci sono microchip il New York Times lo deve specificare a chiare lettere. Come ci siamo arrivati è sotto gli occhi di tutti, almeno quelli più attenti: da quando è cominciata la pandemia – anche prima, ma in particolare da quel momento – si è assistito alla diffusione di fake news e bufale che hanno alimentato la voce dei negazionisti. Il taglio dato a questa notizia del NYT – che può far ridere di primo impatto – evidenzia come il pezzo sia scritto per negazionisti del Covid e complottisti della pandemia con la speranza che comincino a informarsi presso fonti accreditate.