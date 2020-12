Fa ridere sicuramente il fatto che la trasmissione in cui il leghista Angelo Ciocca – non nuovo a uscite di questo tipo – si chiami Lombardia Nera, trasmessa sul canale Antenna 3. La proposta che sta destando tanto scalpore sui social è quella di distribuire i vaccini sulla base di un fattore economico e di Pil perché «se si ammala un lombardo vale di più» e questo «è un dato di fatto: un cittadino lombardo vale di più economicamente rispetto a un cittadino laziale perché paga più tasse».

Ciocca vaccino: la proposta di distribuzione in base al Pil

L’europarlamentare leghista ha detto che «sulla salute non si può fare politica», salvo poi fare economia. «Non è pensabile che la Lombardia che ha il doppio degli abitanti del Lazio possa ricevere meno vaccini. Poi bisogna valutare quanto l’importanza economica del territorio. La Lombardia, è un dato di fatto, è il motore di tutto il Paese», è la premessa di Ciocca. «Quindi se si ammala un lombardo vale di più che se si ammala una persona di un’altra parte d’Italia», conclude.

I lombardi valgono più dei laziali perché sono imprenditori

Parlando del maggiore valore dei lombardi per il nostro paese Ciocca di che non si fa politica ma si guarda al valore economico: «perché purtroppo, è un dato di fatto, un cittadino lombardo paga più tasse rispetto un cittadino laziale», ha concluso Ciocca. Le sue parole non stanno né in cielo né in terra, come si suol dire. E sono anche dette a sproposito, considerato che sarà proprio la Lombardia – nella prima consegna del vaccino anti-Covid Pfizer – a ricevere il maggior numero di dosi.