Non occupano per i decreti sicurezza ma occupano per farsi i selfie

La notizia della fiducia posta sul decreto sicurezza che manda in pensione i decreti Salvini non è stata presa bene in aula. Come si vede nelle immagini che si stanno diffondendo in rete e sui giornali, i leghisti hanno assalito il ministro D’Incà – che aveva dato l’annuncio – levandogli il microfono e impedendogli di parlare. Entro al massimo domani mattina il decreto sicurezza dovrebbe avere il via libero definitivo e la Lega ha affermato che farà l’impossibile per evitare che accada. L’impossibile della Lega sono i selfie.

Come la Lega occupa il Senato per farsi i selfie

I senatori della #Lega hanno occupato i banchi del governo per impedire l’approvazione dei decreti che accantonano quelli vergogna del loro capo. Fanno selfie. Del loro vuoto.#facciamorete#laPeggiore_DESTRA_diSempre pic.twitter.com/EZF9qLewQL — Milko Sichinolfi 🇮🇹🇪🇺 #facciamorete (@MilkoSichinolfi) December 17, 2020

A far notare la questione è Milko Schinolfi di Facciamo Rete che pubblica una foto dai banchi della Lega al Senato. «I senatori della #Lega hanno occupato i banchi del governo per impedire l’approvazione dei decreti che accantonano quelli vergogna del loro capo», dice Schinolfi spiegando il contesto della foto, e «fanno selfie. Del loro vuoto». Le foto prodotte dai selfie che si stanno facendo i leghisti, fermando i lavori del Senato per protestare, probabilmente finiranno presto sui social della Lega di Salvini.

Rissa Lega al Senato: i profili social esaltano quanto accade

Il profilo della Lega ha condiviso il video di alcuni spezzoni delle proteste al Senato parlando di decreto clandestini ed esaltando quanto fatto dai senatori della Lega. Ignazio La Russa ha sospeso la seduta per la rissa che si è scatenata e le proteste da parte di politici di questa e quell’altra fazione stanno invadendo i social, tra chi denuncia quanto sta accadendo – dal Pd si parla di «vile atto di squadrismo che La Russa ha tollerato» – e chi non vuole accettare il superamento dei decreti sicurezza voluti da Salvini, primo fra tutti Pillon.

(Foto copertina dal profilo Twitter di Milko Sichinolfi)