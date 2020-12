La trollata della Lega sulla legge per lo studio di «Romagna Mia» nelle scuole (uguale a quella per «Bella Ciao»)

Questioni di priorità. Mentre la Lega si affannava a ricordare che, in piena pandemia, non era possibile per il Paese che la Camera dei Deputati si occupasse del ddl Zan contro l’omofobia perché l’Italia, in quel momento, aveva altre priorità, il 3 novembre un gruppo di deputati del Carroccio proponeva una legge per introdurre lo studio della canzone Romagna Mia nelle scuole di ogni ordine e grado. La legge su Romagna Mia è stata proposta dai deputati Morrone, Bazzaro, Billi, Covolo, Fiorini, Iezzi, Lucchini, Potenti, Tonelli, Valbusa e Zoffili.

LEGGI ANCHE > Com’è davvero la storia di Bella ciao insegnata nelle scuole che sostituisce l’inno nazionale

Legge su Romagna mia nelle scuole

Senza nulla togliere al liscio e alla tradizione folkloristica musicale delle balere romagnole, quella della Lega appare come una vera e propria provocazione o – per utilizzare un termine del gergo del web – una vera e propria trollata. La proposta di legge, che consiste in due semplici e brevi articoli, sembra infatti ricalcare in tutto e per tutto un’altra proposta di legge – questa volta di segno politico opposto – che il 30 aprile 2020 mirava a introdurre l’insegnamento di Bella Ciao nelle scuole, in corrispondenza con i programmi didattici legati alla seconda guerra mondiale e alla storia della Resistenza.

Un contesto che, come si potrà agevolmente notare, risulta essere molto diverso: in primo luogo perché Bella Ciao è entrata a far parte di un immaginario collettivo di carattere nazionale, mentre Romagna mia è una canzone che, sebbene conosciuta in tutta Italia, rappresenta un territorio infraregionale, oltre al fatto di non essere collegata in alcun modo a ricorrenze nazionali come Bella Ciao per il 25 aprile.

Parliamo, del resto, di trollata dal momento che la proposta di legge su Romagna mia copia in tutto e per tutto quella su Bella Ciao. Ecco i due testi a confronto.

Il testo della proposta di legge su Romagna mia