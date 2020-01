Sinisa Mihajlovic ha pubblicamente dato il suo endorsement alla Lega per le elezioni in Emilia Romagna

Le elezioni in Emilia Romagna hanno assunto con il tempo una importanza sempre maggiore: da elezioni regionali si sono trasformate in un vero e proprio test nazionale. Dalla mobilitazione delle sardine, fino alla recente aggressione della giovane militante del Pd, i toni sono pesantemente oscillati tra richiesta di decoro e dignità e parole di odio e violenza. In questo coro è degna di nota invece la dichiarazione fatta da Stefano Bonaccini, governatore uscente e candidato del Partito Democratico, che ha commentato l’endorsement di Sinisa Mihajlovic alla candidata rivale con classe e affetto.

La bellissima risposta di Bonaccini a Mihajlovic che sostiene la Lega alle elezioni in Emilia Romagna

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha dichiarato di sostenere la candidata Lega Lucia Borgonzoni per il voto di domenica, elogiandone il coraggio e il carisma. Parole positive espresse anche a Matteo Salvini, definito un «combattente». Ecco allora che un giornalista ha chiesto a Stefano Bonaccini, governatore uscente dell’Emilia Romagna e candidato del Partito Democratico, se queste dichiarazioni lo avessero deluso. «Mihajlovic sostiene chi gli pare» ha risposto Bonaccini, aggiungendo un messaggio di speranza rivolto all’allenatore del Bologna, malato di leucemia:«Io gli auguro di vincere la partita più importante che sta combattendo per lui, per la sua famiglia e per tutte le persone che gli vogliono bene. Tra queste c’è anche il sottoscritto».

Sinisa scelga chi vuole, io continuerò a fare il tifo per lui affinché vinca la partita più importante pic.twitter.com/b53LhrhZj0 — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) January 22, 2020

