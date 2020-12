Ve la immaginate la Merkel alla presentazione del libro ‘Perché la Germania amò Hitler’?

Mercoledì sera, ospite di Stasera Italia su Rete4, Matteo Salvini ha decantato i suoi tanti impegni quotidiani che gli hanno impedito di leggere l’intervista rilasciata dal suo braccio destro Giancarlo Giorgetti. Non ha citato, però, il suo intervento in quella conferenza di presentazione del libro di Bruno Vespa su Benito Mussolini. Un evento che ha tolto dalla sua giornata – e da quella di Giorgia Meloni – oltre un’ora. I due rappresentanti della parte più a destra del Centrodestra (anche Silvio Berlusconi è intervenuto in collegamento) non hanno mancato l’appuntamento, in attesa di poter finalmente trionfare alle elezioni e guidare il Paese. Ma ve la immaginate Angela Merkel che partecipa alla presentazione di un libro dal fantasioso (ma neanche troppo) saggio dal titolo ‘Perché la Germania amò Hitler’.

LEGGI ANCHE > Le bufale su Mussolini che Bruno Vespa è andato a raccontare ad Agorà

Per carità, tutto fa brodo. Soprattutto in politica. Ma fa sorridere (per usare un eufemismo) che due dei politici di spicco italiani – il primo, Salvini, alla guida del partito in testa per i sondaggi; la seconda, Meloni, che risulta essere la leader più apprezzata dagli elettori – presenzino alla conferenza di presentazione di un libro in cui si parla del più oscuro dittatore della storia del nostro Paese (e, come abbiamo già raccontato, il saggio di Vespa contiene alcune inesattezze, per non parlare di bufale, storiche).

Meloni e Salvini presentazione libro Vespa su Mussolini

E invece Meloni e Salvini presentazione libro Vespa è una scena andata in onda veramente. Perché la conferenza è stata trasmessa anche sui canali social dello storico giornalista e conduttore di Porta a Porta. Insomma, era alla portata di tutti. E in un mondo parallelo non riusciamo neanche a immaginare una stessa scena con protagonista Angela Merkel che va a presentare un libro sul perché la Germania amò Hitler.