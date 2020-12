Vespa va in tv a proporre il suo rimedio contro gli assembramenti | VIDEO

Rimedi fantastici e dove trovarli. Martedì sera Bruno Vespa è stato ospite di Giovanni Floris a Di Martedì. Come accade da quasi un mese a questa, il giornalista e conduttore di Porta a Porta sta facendo il ‘giro della sette chiese’ per pubblicizzare il suo libro ‘Perché l’Italia amò Mussolini’, anche fuori da mamma Rai (con annesse problematiche evidenziate anche da alcuni componenti del consiglio parlamentare di vigilanza della televisione pubblica). E ieri sera ha proposto il suo innovativo rimedio per disperdere gli assembramenti che abbiamo visto nei giorni scorsi in moltissime città italiani. Quale? Vespa idranti contro assembramenti.

«Il problema è dei controlli – esordisce il giornalista -. Io l’altro giorno sono andato in una grande libreria di Milano. Per evitare assembramenti c’era il numero, fino a 104 persone. E c’era un signore che controllava le persone, come si fa al Cenacolo di Da Vinci e come si fa in tanti musei: si contano le persone. Io non capisco perché non si possano contare le persone e quindi rispettare le norme».

Vespa idranti contro assembramenti

Dopodiché arriva l’innovativa proposta per scongiurare gli affollamenti nelle strade del centro città, quelle prese d’assalto dai cittadini per completare gli acquisti natalizi: «Io sono un aperturista, ma sono rigorosissimo – prosegue Bruno Vespa -. Io gli assembramenti li disperderei con gli idranti. Se vedo dei ragazzi senza mascherine che stanno insieme, io gli spruzzerei. Un’idea, così gli passa la voglia».

Cosa diceva qualche settimana fa

Una soluzione all’acqua, ma non di rose. Ricordiamo, però, cosa sosteneva lo stesso Bruno Vespa il 2 novembre di quest’anno, quindi poche settimane fa.

Se si vogliono evitare estranei a cena basta il coprifuoco alle 21. Per impedire gli aperitivi basta chiudere bar e ristoranti alle 15. Nei negozi e nei musei non c’è assembramento. Di buon senso mandare a scuola i bambini fino alla prima media. @GiuseppeConteIT @robersperanza — Bruno Vespa (@BrunoVespa) November 2, 2020

Secondo lui, nei negozi (e nei musei) non ci sono gli assembramenti. Purtroppo, però, la storia lo ha smentito. E ora propone l’utilizzo di idranti per bloccarli e scongiurarli.

(foto di copertina: da Di Martedì, La7)