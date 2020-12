Bisogna smetterla di dare rilievo a pareri come quello di Eleonora Brigliadori sul vaccino

Tutto è partito dall’Adnkronos che ha commentato con Eleonora Brigliadori, attrice e showgirl. Già a marzo la donna aveva accusato Conte e il governo di voler privare gli italiani della loro libertà per via di un complotto e oggi, a dieci mesi dall’inizio della pandemia e in una situazione estremamente delicata – quella del dibattito sul vaccino – ha preso ancora la parola. Oltre ad affermare che preferirebbe morire invece che vaccinarsi, la Brigliadori ha aggiunto che chi si vaccinerà «avrà venduto la sua anima a Satana per paura».

Eleonora Brigliadori sul vaccino e su Satana

«Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare: ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione e sono pronta a morire se qualcuno avrà l’ardire di obbligarmi ad alcunché», ha detto la Brigliadori commentando un’eventuale obbligatorietà del vaccino anti-Covid. «Ci saranno molte persone che come me preferiranno la morte, perché morire in Cristo vuol dire risorgere, mentre chi per paura venderà la sua anima a Satana non potrà più ascendere ai mondi spirituali, ma solo dare vita a un mondo degenerato». In parole povere, secondo la showgirl, chi sceglierà di vaccinarsi per fermare il contagio sceglierà Satana al posto di Cristo.

Qual è il senso di diffondere le parole di Eleonora Brigliadori?

Eleonora Brigliadori non è un medico e non ha alcuna competenza per esprimersi sul vaccino, come si intuisce immediatamente dalle parole con le quali si esprime in merito. Perché allora darle rilievo? Perché, in prima battuta, domandare il suo parere? E perché fare titoloni con le sue parole abbinate a “choc” o altri termini simili? Parole del genere attirano lettori, senza ombra di dubbio, ma considerata la delicatezza del momento che stiamo vivendo, a una passo dall’inizio delle vaccinazioni, non avrebbe più senso lasciare cadere parole del genere nel dimenticatoio?