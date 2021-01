Enrico Mentana spiega la gaffe del lanciafiamme durante l’edizione straordinaria su Capitol Hill

C’eravamo lasciati così, con un piccolo incidente di regia durante la diretta di Enrico Mentana nell’edizione straordinaria del Tg La7 sull’assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donald Trump. Mentre il giornalista commentava le immagini dell’attacco, la regia ha per errore mandato in onda un clamoroso “fake“. Il video mostra infatti la scena di un film, in cui si vede un personaggio armato di lanciafiamme sparare contro alcune automobili. In studio, Enrico Mentana e Gerardo Greco si sono resi subito conto che non poteva essere Washington e hanno pensato potesse trattarsi di qualche altra città americana. La gaffe è quindi rimbalzata sui social, dove numerosi utenti hanno riconosciuto la scena del film: si tratta di ‘Project X-Una festa che spacca‘, del 2012.

A spiegare cosa realmente accaduto è stato proprio Enrico Mentana, ospite di ‘Propaganda Live’, in onda su La7. «Ho detto ai colleghi della regia di prendere le cose dai social. È evidente che qui è stata fatta una topica. Ho pensato che fosse Napoli, perché solo De Luca aveva minacciato di usare il lanciafiamme. Per chi ha fatto questa topica mi verrebbe da dire ‘viva la topica‘. Fino a quel momento avevamo visto alcune immagini clamorose, tra cui il vichingo. E te lo dico, non sono state le uniche immagini sbagliate: non se ne sono accorti ma ce ne sono state tante altre. Però, ripeto: avremo mostrato qualcosa come 400 video, un errore può capitare. Però me lo prendo tutto, tant’è che ho postato anche io il video sul mio account», ha detto – tra le risate – il direttore del tg di La7.

