L’importanza degli aggiornamenti di Apple su iOS, iPadOS e MacOS Monterey

Una vulnerabilità grave, che rientra nelle tipologie Arbitrary Code Execution, Information Disclosure e Privilege Escalation, è stata risolta con la diffusione di un aggiornamento Apple ai suoi sistemi operativi per i vari device: iOS, iPadOs e MacOs Monterey. A riportarlo, tra gli altri, è anche la nota informativa del CSIRT che, quotidianamente, indica le varie vulnerabilità a strutture, applicazioni, sistemi operativi e piattaforme in uso anche in Italia. L’ultimo aggiornamento Apple va a sanare due exploit zero-day, ovvero quei problemi non espressamente previsti in fase di sviluppo.

Ultimo aggiornamento Apple: cosa rischia chi non lo scarica

Stando a quanto raccolto, i due problemi zero-day che puntano a essere risolti dall’ultimo aggiornamento della casa di Cupertino consistono nella vulnerabilità del framework che si occupa della decodifica audio e video e (per i MacBook) del driver Intel Graphic: attraverso queste vulnerabilità, delle applicazioni dannose potevano operare e violare i sistemi.

Chi possiede un iPhone, sicuramente, avrà notato la comparsa della notifica sull’aggiornamento iOS 15.4.1 che è stato rilasciato il 31 marzo. Una versione analoga è presente sia per i MacBook, sia per gli iPad. In effetti, i dispositivi che potrebbero essere coinvolti da questi problemi sono quelli con versioni precedenti alla 12.3.1 di MacOS Monterey; quelli con versioni precedenti alla 15.4.1 di iOS; quelli con versioni precedenti alla 15.4.1 di iPadOS.