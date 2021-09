Sono arrivate le “mance” su Twitter (per il momento solo su iOS)

Lo aveva annunciato Jack Dorsey lo scorso mese di maggio e ora è diventato ufficiale: sono arrivate le Twitter Tips. Le mance, per il momento, non saranno “concesse” a tutti gli utenti. Si è partiti, infatti, con i dispositivi iOS e si proseguirà (ma solamente nelle prossime settimane), con gli Android. Nel frattempo, però, sono emersi i dettagli su questa nuova funzionalità e sulle modalità di “pagamento”. Ovviamente digitale.

«Sia che tu voglia dare la mancia al tuo account preferito perché adori i suoi commenti, o inviare un po’ di “affetto” a un emergente creator di commedie per i suoi esilaranti Tweet, o aiutare un piccolo imprenditore in un momento difficile, o donare a una causa importante – qualunque cosa tu voglia supportare (e sappiamo che hai già alcune idee), Tips è qui per aiutarti a farlo». Questo è quanto si legge sul blog ufficiale di Twitter che ha annunciato l’arrivo ufficiale delle “mance”. Si tratta, di fatto, di “soldi” inviati a chi vogliamo noi. Ovviamente utilizzando gli strumenti digitali.

Twitter Tips, da oggi sarà possibile lasciare mance sul social

Perché Twitter si appoggia a molte piattaforme di pagamento: Venmo, Cash App, Bandcamp, GoFundMe, Chipper, Patreon e PicPay. Ma c’è l’opportunità anche di regalare mance attraverso BitCoin. E se Twitter Tips, per il momento, è stato attivato solamente attraverso le app iOS per iPhone e iPad, anche per le “monete virtuali” ci sono delle limitazioni: questo tipo di transizione si potrà effettuare solamente a El Salvador (che a inizio settembre ha resto la criptovaluta un vero e proprio strumento di pagamento riconosciuto a livello statale) e negli Stati Uniti (ma non nello Stato di New York). Poi, con il passare del tempo, ci saranno assestamenti e novità.