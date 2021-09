Gli spettatori più accaniti di Chi l’ha visto dicono basta al caso Denise Pipitone

Durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto – di mercoledì 22 settembre – il programma ha affrontato nuovamente il caso Denise Pipitone e su Twitter gli spettatori più accaniti e fedeli hanno commentato l’argomento esprimendo anche il loro dissenso.

Denise Pipitone: il caso quasi archiviato

A proposito del caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, la procura ha recentemente chiesto l’archiviazione per Anna Corona, indagata per il sequestro e la sparizione della bambina ed ex moglie del padre naturale di Denise. L’archiviazione è stata chiesta anche per il signor Giuseppe Della Chiave, che lo zio Battista aveva testimoniato di aver visto con Denise su uno scooter il giorno della scomparsa. I più affezionati alla vicenda, oltre che – naturalmente – i genitori della bambina (ormai donna) hanno accolto con immenso dispiacere la notizia, che ha dell’incredibile e che provoca grande frustrazione per tanta ingiustizia.

Dunque, Chi l’ha visto – trasmissione televisiva storicamente condotta da Federica Sciarelli – non poteva non trattare il caso; non perché non avessero contenuti di cui parlare, ma perché davanti ad intercettazioni che puzzano di marcio e a 17 anni di indagini che portano sempre al nulla cosmico, non si possono mettere da parte due tra i principali indagati. Nonostante ciò, nonostante in Sicilia ci siano due giorni in attesa che giustizia sia fatta, i commentatori del web non si sono fatti attendere e il sentimento, purtroppo, non è del tutto positivo.

Chilhavisters contro il caso Denise

Chi siano Chilhavisters non è difficile intuirlo: sono coloro che guardano assiduamente la trasmissione, coloro che il mercoledì sera sanno cosa fare e hanno un appuntamento fisso con Federica Sciarelli. Negli anni questo tipo di telespettatori si sono riuniti in torno a gruppi Facebook da migliaia di iscritti, si conoscono virtualmente tra loro e pensano di poter aiutare – con il loro operato – persino le ricerche. Probabilmente per questa loro fedeltà al programma e alle storie che esso racconta, qualche Chilhavister si è sentito autorizzato – durante l’ultima puntata – a commentare il caso di Denise Pipitone, ancora una volta affrontato per via della richiesta di archiviazione per Anna Corona e per Giuseppe Della Chiave.

Su Twitter, c’è chi ha scritto di essere «piena della storia di Denise Pipitone», qualcun altro allega a dei meme che esprimono esasperazione didascalie come «Io che sento nominare in lontananza Denise Pipitone» oppure «Quando sento ancora DENISE PIPITONE». E ancora: «Ho deciso di boicottare Chi l’ha visto a ogni servizio su Denise Pipitone. Quindi ci rivedremo nel 2057». La trasmissione è da sempre molto attenta al sentiment che ruota intorno ad essa, anche e soprattutto nei social. Come la prenderanno quando scopriranno che il loro caso più emblematico – tra i casi di cui si occupano – abbia ricevuto così tante critiche?

