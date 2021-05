La bufala di Denise in Ecuador, dai social a Pomeriggio Cinque: «Non sapevo che la mia foto circolasse in Italia»

Internet e i social network stanno davvero dando vita a un pool investigativo improvvisato e raccogliticcio, che – cosa più grave – riesce ad avere sbocchi e visibilità anche in televisione, aumentando il sensazionalismo e le attese. Così, una foto della piccola Denise Pipitone accanto a quella di una presunta ventenne dell’Ecuador ha prima fatto il giro delle bacheche di Facebook, delle pagine Instagram, delle chat su WhatsApp e poi è finita nel salotto di Barbara d’Urso, dove è stata mostrata a milioni di telespettatori. Ma Denise non è in Ecuador e l’operazione fatta con la ragazza della foto è sicuramente una forzatura rispetto al suo diritto alla privacy.

Denise non è in Ecuador, il lavoro di Chi l’ha visto?

La trasmissione Chi l’ha visto? si è occupata di questa segnalazione con una profondità diversa. Lungi dal voler mettere soltanto a confronto le due fotografie, sollevando la curiosità del pubblico a casa, ha fatto una ricerca approfondita su quanto stava accadendo. Quello che una redazione giornalistica dovrebbe fare: capire la fonte della fotografia, individuare effettivamente la sua appartenenza a una ragazza in carne e ossa e contattare quella ragazza.

Passaggi che la trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha effettivamente fatto. E non ci sono più dubbi. La ragazza – di cui è stata mandata in onda una video chiamata – innanzitutto non si chiama Denise, ma Maria Grazia, e non si trova in Ecuador, bensì in Brasile. Non è una giovane appena ventenne, ma ha 29 anni. Non ha mai lasciato il Brasile e non sapeva assolutamente che la sua foto stesse circolando in maniera così insistente in Italia. Anzi, dai toni della telefonata fatta da Chi l’ha visto? sembra essere anche piuttosto infastidita di questa circostanza, com’è giusto che fosse.

“Sono nata in Brasile e non mi sono mai mossa da qui”: Ha 29 anni, non si chiama Denise e non vive in Ecuador la ragazza dell’ultima segnalazione virale. “Bene aver fatto chiarezza”, dice Piera Maggio a “Chi l’ha visto?”. #DenisePipitone #chilhavisto pic.twitter.com/UMyr62nKdc — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 26, 2021

La giovane ammette che ci sia una leggera somiglianza tra lei e Denise, ma esclude categoricamente che possa essere lei la ragazzina rapita nel 2004 a Mazara del Vallo. Questo però fa capire come, nell’era del digitale, sia facile montare casi sul nulla. Nel corso della trasmissione sono comparsi combo di foto che sono diventati virali sui social network, persino video di TikTok che sfruttano un meccanismo simile all’invecchiamento creato dall’intelligenza artificiale per far vedere una presunta progressione di Denise “com’era-com’è”.

Ora, la speranza è che i video della trasmissione Chi l’ha visto? e articoli come questo che ne riassumono le evidenze possano circolare in maniera altrettanto capillare rispetto a foto e video che danno per certa la somiglianza tra Denise e la ragazza dell’Ecuador (che, in realtà, è una ragazza brasiliana). Soltanto in questo modo si possono sradicare tutte le false informazioni che, in questo caso in specie, stanno davvero superando qualsiasi limite.