Se i social scoprono il modo di aggirare l’embargo su Olesya (e fanno salire l’hype)

La parabola di Olesya Rostova e della sua presunta identificazione con Denise Pipitone può finire qui. I social network hanno già smascherato questa sorta di assurdo segreto mediatico che la trasmissione russa Let them talk ha voluto preservare fino alla messa in onda nel tardo pomeriggio del 7 aprile. Perché la trasmissione è stata già registrata nella giornata di ieri e i diretti protagonisti, sui propri canali social, hanno già disseminato degli indizi sufficienti a capire quale sarà l’andazzo.

Olesya Rostova non è Denise Pipitone

Davvero troviamo pochissimo senso in questa vicenda. Anche perché, pur di mandare avanti questo assurdo teatrino mediatico nel silenzio più assoluto, si è scelto di mettere a tacere la famiglia di Denise Pipitone, con Piera Maggio che non potrà comunicare prima che il programma russo non avrà informato i propri telespettatori del test del DNA che è stato effettuato su Olesya Rostova. Invece, sui social network si sa già tutto e l’embargo tanto richiesto dagli autori del programma russo si è letteralmente sgretolato per sciatteria della gestione degli studi di registrazione e dello stesso conduttore.

Nelle ultime ore, immediatamente dopo la registrazione del programma, sono state pubblicate alcune foto dai protagonisti di questa vicenda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Никулина Анастасия (@play.yourself)

L’account Instagram @Play.yourself appartiene a una certa Anastasia, che si fa ritrarre insieme a Dimitry Borisov, il conduttore della trasmissione. La foto è stata scattata all’interno degli studi di Let them talk, la trasmissione russa che ha alimentato il mistero intorno alla presunta identificazione di Olesya con Denise Pipitone. La ragazza in foto ha una somiglianza molto evidente (resa ancor più evidente dal fatto che, recentemente in base alla timeline delle sue foto su Instagram, ha tinto i suoi capelli di biondo) proprio con Olesya Rostova.

Anche quest’ultima ha pubblicato degli scatti su Instagram relativi alla registrazione di ieri:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Олеся (@olesya_rostova3)

Al di là della somiglianza tra le due ragazze (che potrebbero essere l’una la sorella dell’altra) è anche il gioco dei like e dei follow a dare ulteriori suggerimenti: entrambe hanno iniziato a seguirsi reciprocamente su Instagram e a mettere cuori sulle rispettive foto. Più di un indizio, insomma, su come andrà a finire. Nessuna speranza, invece, per la famiglia di Denise Pipitone. Che, in tutta questa vicenda, sembra essere stata davvero sacrificata sull’altare della decenza dello share.