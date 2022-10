Il Commissario europeo per il mercato interno ha detto che Twitter è tenuto a rispettare le regole dell’UE

L'uccellino è stato liberato ma in Europa, e non solo, volerà rispettando le regole

Thierry Breton, il Commissario europeo per il mercato interno, ha scritto in un tweet: «In Europa l’uccellino volerà secondo le nostre regole». L’«uccellino» è il noto simbolo del social network Twitter e il tweet di Breton è una risposta a quello pubblicato poche ore prima da Elon Musk, che oggi ha comprato Twitter. Musk ha scritto nel suo tweet che «l’uccellino è stato liberato».

Breton ha poi pubblicato un breve video registrato a Maggio e già pubblicato su Twitter dallo stesso Commissario europeo. Nel video, Breton parla con Musk del Digital Services Act, una proposta legislativa della Commissione Europea, preparato dallo stesso Breton e dalla Commissaria europea per l’agenda digitale Margrethe Vestager.

Alcune reazioni all’acquisizione di Twitter da parte di Musk

L’Unione europea non è stata l’unica a commentare l’acquisizione di Twitter da parte di Musk. Il Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha scritto in un tweet che si tratta di una «buona notizia per la rete, per la Democrazia e la libertà», probabilmente riferendosi alla volontà di Musk di moderare i contenuti sulla piattaforma in modo meno severo.

Anche il governo indiano ha dichiarato che l’acquisizione di Twitter da parte di Musk non cambierà la ferma richiesta dell’India di rispettare le regole del Paese. Twitter a luglio ha chiesto a un tribunale indiano di annullare alcuni ordini del governo di rimuovere dei contenuti dalla piattaforma, tra cui alcuni tweet che avrebbero diffuso disinformazione sulle proteste degli agricoltori indiani e altri tweet molto critici riguardanti la gestione della pandemia nel Paese. Rajeev Chandrasekhar, Ministro indiano per l’elettronica e la tecnologia dell’informazione, ha detto: «Le nostre regole e leggi per gli intermediari rimangono le stesse indipendentemente da chi possiede le piattaforme. Quindi, l’aspettativa del rispetto delle leggi e delle regole indiane rimane invariato».