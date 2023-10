Elon Musk smentisce l’addio di Twitter all’UE (ma i suoi atteggiamenti fanno pensare ad altro)

Il giornalismo americano, com’è noto, funziona in maniera molto diversa rispetto a quello italiano. Quando ci troviamo di fronte a una testata di un certo peso, con una redazione che pubblica informazioni di carattere internazionale, c’è un iter molto preciso da seguire prima di pubblicare una notizia. È il famoso doppio check sulla fonte che offre una notizia esclusiva: per evitare che si possa cadere in fallo – e per evitare il balletto delle smentite di comodo della parte istituzionale eventualmente coinvolta -, il giornalista mette in atto tutte le misure prudenziali del caso al fine di non scalfire l’attendibilità della testata. Per questo ha immediatamente avuto credito la notizia data in esclusiva da Business Insider, che parlava di un possibile abbandono dell’Unione Europea da parte di Twitter, in seguito all’entrata in vigore del DSA, il regolamento che tende a mettere molti paletti e a frapporre molti ostacoli a chi vuole fare terra bruciata dei dati e dell’educazione digitale in generale della propria community social. Tuttavia, Elon Musk – direttamente via X – ha comunicato che la notizia data da Business Insider non corrisponde a verità, non risparmiando la consueta dose di bile sulla credibilità della stampa americana.

Twitter lascia l’UE secondo Business Insider, ma Musk smentisce

Business Insider ha citato direttamente una fonte che ha familiarità con l’azienda di Elon Musk. E non ha fatto altro che unire i puntini rispetto a quello che il magnate di Tesla ha fatto nell’ultimo periodo, cercando sempre di fare da mercante ai richiami e alle attenzioni a lui rivolte dalla Commissione Europea, a maggior ragione dopo l’approvazione del DSA. Ricordiamo che questo regolamento punta a rendere più stringenti alcuni meccanismi di interazioni delle piattaforme Big Tech con l’audience europea, anche dal punto di vista della lotta alla disinformazione, dell’eliminazione del linguaggio d’odio, di tutto il rumore digitale che condiziona pesantemente le nostre vite offline, soprattutto nel tracciamento dell’utente e nella sua targettizzazione per il mercato pubblicitario e per la raccomandazione dei contenuti.

Secondo quanto raccolto da Business Insider, insomma, Musk avrebbe voluto semplicemente bloccare l’accesso all’app e alla versione desktop di Twitter/X, seguendo in questo tutto ciò che fino ad ora ha previsto di fare Meta per impedire l’accesso a Threads dall’Europa (prima di capire le possibilità di estensione di questo nuovo social network a questo tipo di mercato). C’è però una differenza sostanziale: Twitter/X è già in uso in Europa dal 2006; Threads invece è uno strumento del tutto nuovo che non si è ancora diffuso nel tessuto sociale (cosa che rende più legittima la valutazione prudenziale di Meta di non lanciarlo ancora nel mercato europeo). L’addio di Twitter all’Europa implicherebbe revisioni di asset di comunicazione aziendale e istituzionale, oltre a cambiare fondamentalmente l’abitudine di milioni di persone.

Sempre secondo Business Insider, l’ampia opera di smantellamento delle risorse umane che lavorano a Twitter (che è stata realizzata in maniera piuttosto orizzontale nel corso di questo primo anno della sua proprietà) sarebbe stato un indizio molto forte di una eventuale uscita del social network dal mercato europeo.

Non si è fatta attendere la reazione di Elon Musk:

Yet another utterly false Business Insider. They are not a real publication. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2023

Non solo Musk ha sottolineato che quella di Business Insider era una notizia falsa, ma ha anche messo in dubbio la sua autorevolezza, sostenendo che non fosse una “reale pubblicazione”. Non è la prima volta che Musk etichetta quotidiani affidabili, con storia e background alle spalle, come propagatori di fake news. E – per mettere una ciliegina sulla torta – ha anche dato il via libera al team di moderazione di Twitter per etichettare tutti gli account che riportavano la notizia di Business Insider, spiegando: «Elon Musk stated that it is false, so his intention is for X to remain available in the European Union».