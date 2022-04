Twitter ha sospeso l’account delle Forze Armate ucraine

Da alcune ore il profilo non è più raggiungibile. Si parla di "regole violate", ma come spesso accade in questi casi non sono state fornite ulteriori informazioni

Da alcune ore, non è più possibile collegarsi e visualizzare i contenuti pubblicati dal profilo Twitter ufficiale delle Forze Armate Ucraine. Dall’inizio dell’invasione russa e della guerra (all’alba del 24 febbraio scorso), quell’account certificato – ovvero con la classica spunta blu – aggiornava costantemente gli utenti con immagini sulle operazioni di difesa dei militari di Kyiv e dintorni nelle varie città sotto assedio. Ancora non sono chiari i motivi – come spesso accade in queste occasioni – dietro alla decisione del social network di bloccare (non sappiamo se temporaneamente o definitivamente) quell’account.

LEGGI ANCHE > L’ucraino che ha localizzato le truppe russe dopo che avevano rubato i suoi AirPods

«Account sospeso. Sospendiamo gli account che vìolano le Regole di Twitter». Questo il messaggio che compare davanti agli occhi degli utenti che hanno cercato e stanno cercando di visualizzare i contenuti del profilo Twitter Forze Armate Ucraine (@ArmedForcesUkr).

#Twitter has suspended the @ArmedForcesUkr account which was posing mostly photos and videos from current Russian invasion of Ukraine and from the battlefield. pic.twitter.com/N7nvUfc6ej — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 19, 2022

Al momento non si hanno altre indicazioni. Twitter, infatti, non rende mai pubblici i motivi dietro alle sue decisioni di ban o sospensioni di profili. Spesso quelle informazioni vengono inviate, a diverse ore di distanza, ai gestori delle singole pagine/profili social.

Twitter Forze armate ucraine, l’account è stato sospeso

Dunque, per ora, non ci sono altre indicazioni. Considerando i precedenti, a far scattare la sospensione potrebbe esser stata una segnalazione di massa rispetto ai contenuti pubblicati da quel profilo delle Forze Armate Ucraine. Un’altra ipotesi, però, potrebbe riguardare una delle immagini (ovviamente non sappiamo quale e si tratta solamente di una ipotetica comparazione con eventi simili già accaduti in passato) pubblicate da quell’account. Sta di fatto che su Twitter in molti stanno chiedendo una risposta da parte della stessa piattaforma. Inoltre c’è anche chi sottolinea come, invece, il profilo del Ministero della Difesa russo sia attivo.

Account @ArmedForcesUkr sospeso perché viola le norme di @Twitter, @mod_russia invece può continuare a diffondere fake news, nonostante con i propri soldati violi le norme internazionali, i diritti umani, uccida indiscriminatamente innocenti. #Ukraine️ #Russia #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/LKrk6W32o4 — ForseHoRagione 🇪🇺🕊️ (@ragione_ho) April 19, 2022

Il profilo @mod_russia, che ovviamente riporta la narrazione di Mosca su questa guerra (continuando a parlare di operazione speciale) è libero di continuare a pubblicare i suoi post, video e foto.