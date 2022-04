L’ucraino che ha localizzato le truppe russe dopo che avevano rubato i suoi AirPods

Un uomo ucraino localizza i militari russi grazie alle sue AirPods: l’uomo ucraino ha, così, scoperto che i suoi Apple AirPods Pro gli erano stati rubati dagli invasori russi. L’uomo non ha perso tempo e si è presto reso conto di poter sfruttare il furto a suo vantaggio. Utilizzando la funzione «Find My» («trova il mio»), è riuscito a vedere dove si stavano dirigendo le truppe russe dopo aver lasciato casa sua: «grazie alla tecnologia, so dove [sono] i miei AirPods ora», ha scritto l’uomo sul proprio profilo Instagram vitaliysemenets, definendo i soldati russi «orchi».

Vitaliy Semenets è uno dei molti civili a cui i militari russi hanno saccheggiato la casa nei dintorni di Kiev. Tra gli oggetti che gli sono stati sottratti, però, ci sono anche le sue AirPods, collegate al network «Dov’è» di Apple. L’uomo si è reso subito conto di poter utilizzare questa funzionalità Apple per riuscire a localizzazione e monitorare i movimenti delle truppe russe. In particolare, l’uomo ha notato la loro ritirata nell’est del paese. Così, Semenets ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui faceva sapere di tracciare la posizione delle truppe russe a nord. Secondo il Times, queste ultime avrebbero viaggiato in Bielorussia e attraverso la città di Gomel. Vitaliy Semenets, vive nella città di Hostomel a circa 17 miglia a nord-ovest dalla capitale Kiev, e da quando i militari russi gli hanno sottratto i suoi AirPod, sta tracciando utilmente i loro spostamenti.

Il suo ultimo post su Instagram, risalente a pochi giorni fa, infatti mostra che i suoi AirPods si sono spostati ulteriormente in Russia nella città di Belgorad, che si trova al confine orientale con l’Ucraina e a sud-ovest della città di Voronezh, come si vede nella foto postata da Semenets. Nella didascalia quest’ultimo scrive: «thanks to technology, I know where my AirPods is now. It was looted by russians orcs from my home in Gostomel», ovvero grazie alla tecnologia, so dove sono ora i miei AirPods. È stato saccheggiato dagli orchi russi dalla mia casa a Gostomel.

Secondo il Pentagono degli Stati Uniti e i funzionari della difesa, le truppe russe dovrebbero spingersi prossimamente, di nuovo intorno alla regione del Donbas per conquistarla, regione già profondamente segnata dai bombardamenti russi. I residenti della città di Hostomel hanno dichiarato a Reuters che più di 400 persone sono ancora disperse dopo un’occupazione russa durata 35 giorni. Ormai sono largamente diffuse le immagini della situazione in Ucraina, che raccontano ciò che stanno lasciando i militari russi dopo aver saccheggiato case e aziende, violentato e assassinato i civili ucraini. Così, il movimento rilevato dalle AirPods di Semenets si rivela molto utile in questa fase della guerra.