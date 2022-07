La comunicazione di Twitter in cui invita tutti i dipendenti a non twittare su Elon Musk

Niente. Neanche un messaggio breve di 280 caratteri. Un silenzio dissenso in attesa che la diatriba tra Twitter ed Elon Musk si trasferisca dalla Borsa ai tribunali. L’azienda di San Francisco, infatti, ha deciso di inviare una comunicazione scritta a tutti i suoi dipendenti dopo l’annuncio ufficiale dell’uomo più ricco del mondo di voler rinunciare all’acquisizione della piattaforma social. E quest’ultima non ha preso benissimo questa notizia (arrivata con il deposito della lettera motivazionale alla SEC). Ma per evitare di creare problemi ancor più gravi – anche a livello di percezione pubblica -, è stato chiesto a tutti i lavoratori di evitare qualsiasi tipo di commento su questa vicenda.

Nella lettera inviata dal direttore generale di Twitter ai suoi dipendenti, si fa riferimento al tweet pubblicato dal Presidente dell’azienda che cura e sviluppa la piattaforma social. Quello in cui si annuncia l’intenzione di voler proseguire con il cambio di proprietà – secondo l’accordo già sancito anche attraverso una due diligence ormai 2 mesi fa – e di voler adire a vie legali nei confronti di Elon Musk.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022