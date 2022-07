In Canada c’è stata una significativa interruzione dei servizi internet

Servizi in tilt, compresi quelli legati alla sanità. Nel corso delle ultime ore, si è registrata una significativa interruzione dei servizi internet in Canada: il tutto è stato causato da un disservizio di una delle più grandi compagnie di telecomunicazione del Paese, Rogers Communications. In virtù di quanto accaduto, infatti, le piattaforme di monitoraggio del traffico internet hanno osservato che la rete complessiva del Paese aveva un’efficienza del 75% a fronte del normale 100%. Un impatto devastante per diversi servizi digitali nel Paese delle foglie d’acero.

La concentrazione più alta di segnalazioni di malfunzionamenti della rete internet proveniva direttamente dall’Ontario, ma ci sono state segnalazioni di interruzioni anche a Montreal, Winnipeg ed Edmonton. La polizia di Toronto ha comunicato sui social network che alcune persone avrebbero avuto problemi a chiamare i servizi di emergenza sanitaria a causa delle difficoltà tecniche della compagnia di telecomunicazioni canadesi. L’azienda ha confermato i disservizi:

We know how important it is for our customers to stay connected. We are aware of issues currently affecting our networks and our teams are fully engaged to resolve the issue as soon as possible. We will continue to keep you updated as we have more information to share.

