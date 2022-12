Twitter chiede l’archiviazione di una causa intentata da oltre cento ex dipendenti

Twitter, che è stato acquistato da Elon Musk a fine ottobre scorso, ha chiesto a un tribunale federale della California l’archiviazione di una causa intentata contro l’azienda da oltre cento ex dipendenti per quelli che sono stati definiti dai media “licenziamenti di massa”. Poco dopo aver concluso l’acquisizione dell’azienda Musk aveva infatti deciso di licenziare circa 3700 persone, pari a circa la metà della forza lavoro di Twitter. Le accuse fanno anche riferimento al fatto che siano state licenziate più donne rispetto agli uomini, al fatto che anche i dipendenti che erano in congedo medico o parentale siano stati licenziati e al mancato rispetto delle promesse relative all’indennità di licenziamento.

LEGGI ANCHE> Il collegamento tra i tweet offensivi di Piers Morgan e il data breach Twitter

Cosa hanno detto gli avvocati di Twitter per chiedere l’archiviazione della causa?

Secondo gli avvocati dell’azienda i dipendenti che hanno intentato l’azione collettiva non avrebbero abbastanza in comune per classificare il caso come “licenziamento di massa” e dunque non avrebbero abbastanza elementi per far valere le proprie ragioni. I legali hanno anche sostenuto che le accuse contro Twitter sarebbero «vaghe, imprecise». Uno dei legali di Twitter ha detto che i querelanti non sono riusciti a definire con chiarezza la classe che rappresentano e neanche quante persone sono coinvolte, in quanto hanno spesso fatto riferimento a «migliaia di altri dipendenti di Twitter» o «altri dipendenti di Twitter in posizioni simili». Il gruppo che ha intentato la causa comprende infatti dipendenti che sono già stati licenziati e altri che probabilmente verranno licenziati a gennaio o febbraio. Shannon Liss-Riordan, un’avvocata che rappresenta i dipendenti, ha affermato di essere «fiduciosa». Liss-Riordan ha già intentato quattro azioni legali contro Twitter da parte di ex dipendenti e il 22 dicembre ha scritto in un tweet che «Elon Musk non è al di sopra della legge».