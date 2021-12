Twitch è down, ed è ancora “colpa” di AWS

AWS è andato in down per la seconda volta in una settimana. Mercoledì scorso i problemi più rilevanti erano stati individuati nei meccanismi di funzionamento dell’internet delle cose, negli apparecchi di domotica di Amazon (come Alexa o Ring) e nei servizi proprietari del colosso di Big Tech (come Amazon Prime Video o Amazon Music). Oggi, a farne le spese, sembra essere soprattutto Twitch.

Twitch down, è ancora colpa di AWS

Questa volta, il problema sta arrivando esattamente dall’area geografica opposta rispetto a quella che aveva segnalato il malfunzionamento nella scorsa settimana. Lo snodo US-West sembra infatti essere quello più interessato da questo AWS down che ha creato enormi problemi a Twitch, la piattaforma di streaming che è stata acquistata da Amazon nel 2014.

La notizia è stata confermata dallo stesso account ufficiale del supporto tecnico di Twitch:

🔎 We are aware of several issues affecting Twitch services. Our team is aware and hard at work fixing them – we’ll continue to update you, here. — Twitch Support (@TwitchSupport) December 15, 2021

Tuttavia, la piattaforma di streaming non sembra essere l’unica ad avere problemi in questo momento. Sono in tanti, infatti, i servizi che si appoggiano alla cdn AWS e che transitano proprio dallo snodo che ha subito i problemi più gravi nella giornata del 15 dicembre. Tra queste, vengono segnalate interruzioni del servizio di League of Legends, Valorant, DoorDash, Duo, Slack.

Amazon, dal canto suo, ha cercato di risolvere. Una settimana fa, prima del ritorno alla normalità, ci è voluta qualche ora. Al momento, sul suo portale di servizio ufficiale segnala: «Stiamo esaminando i problemi di connettività Internet nella regione US-WEST-1 e US-WEST-2». Al momento, il problema sembra essere stato fixato nel giro di qualche minuto. Il servizio sembrerebbe essere tornato alla normalità alle 8.10 della mattinata americana.