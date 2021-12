Il down di Amazon Web Services e le conseguenze su Netflix (e altre piattaforme)

AWS, l’azienda che fornisce servizi di cloud computing di cui Amazon è proprietaria, ha dovuto affrontare un down nel pomeriggio italiano del 7 dicembre (i primi problemi si sono verificati intorno alle ore 17). Downdetector sta segnalando problemi diffusi per tutti quei siti, app o portali che utilizzano AWS per distribuire i propri contenuti: i più evidenti – e maggiormente segnalati dalle persone – riguardano piattaforme come Netflix o Disney Plus.

In base a quanto riportato da Amazon sulla pagina di stato di AWS, l’azienda starebbe «indagando sull’aumento dei tassi di errore per la Console di gestione AWS». Al momento il problema si riflette a catena sui principali sistemi dell’internet delle cose di Amazon (come gli altoparlanti Alexa), ma anche alla piattaforma proprietaria Prime Video e ai servizi di Amazon Music o di Kindle.

Il down di Amazon Web Services, in ogni caso, sta riguardando anche altre tipologie di servizi: siti internet, strumenti di lavoro, catene di supermercati o aziende che si occupano della compravendita di criptovalute, piattaforme di gaming online come PUBG, League of Legends e Valorant. Il problema, comunque, sembra essere stato geolocalizzato:

«Stiamo riscontrando problemi con l’API e la console nella regione US-EAST-1 – si legge sul portale di assistenza di Amazon -. Abbiamo identificato la causa principale e stiamo lavorando attivamente per il recupero. Questo problema interessa la pagina di destinazione della console globale, anch’essa ospitata in US-EAST-1».

La console US-EAST-1 è localizzata nello stato della Virginia. Amazon sta gradualmente risolvendo i problemi che si sono presentati in queste ore.