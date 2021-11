La serie di Zerocalcare è già fenomeno social: tra trend di TikTok e tendenze su Twitter

Può una Serie TV in pochissimo tempo svettare in testa alle classifiche e guadagnarsi un consenso comune? Sì, è successo di recente con "Squid Game" e adesso in Italia a "Strappare lungo i bordi" di Zerocalcare

Zerocalcare su Netflix si è guadagnato un bel primo posto, lo segnala Ansa. A questo primato però va ad aggiungersi il fatto che la serie di Zerocalcare è anche diventata un trend di TikTok e ha meritato ben due tendenze su Twitter. La novità, la freschezza delle immagini proposte e la capacità di adattarsi a qualsiasi target: dai boomer alla Gen Z, quella che più di tutti frequenta le piattaforme dei social media.

Zerocalcare e quel trend virale su TikTok

«Una piccola gemma, capolavoro vero: al di là dei commenti dei fan, si chiede a gran voce la seconda stagione di Strappare lungo i bordi», così viene introdotto da Ansa il podio della serie scritta e diretta dal fumettista Zerocalcare. «Sei episodi in cui il personaggio ideato da Michele Rech (il suo vero nome) lascia le tavole dei fumetti per animarsi in tv, fedele comunque al suo ondeggiare nel quartiere romano di Rebibbia, dove vive tra disagi, manie e considerazioni demenziali ma non troppo». Il proporzione, non è sbagliato dire che il successo che la serie Strappare lungo i bordi – targata Netflix – sta avendo in Italia sia paragonabile a quello che su scala globale ha avuto Squid Game. E l’atteggiamento degli utenti è più o meno sempre lo stesso: se ne parla, la si consiglia, si pubblica qualche contenuto nei social e – tempo qualche giorno – tutti l’hanno già vista.

È questo l’iter di una serie Tv, di un film, ma anche di un libro o di un disco di successo. Ciò che oggi agevola incredibilmente questo passa parola è senza dubbio la presenza di piattaforme come Instagram, Twitter e ultima – ma non per capacità di rendere un contenuto virale – TikTok, dove un audio in particolare è diventato un trend.

Anche su Twitter la serie TV ha riscosso molto successo con gli hashtag #strapparelungoibordi e #zerocalcare, utilizzato da migliaia di utenti nelle didascalie di tweet in cui hanno scelto di condividere le loro parti preferite della serie Netflix:

L’autore Michele Rech (in arte Zerocalcare) starà guardando dallo schermo del suo smartphone il successo del suo prodotto, ma alzando lo sguardo non potrà che dire grazie a piattaforme come Twitter e TikTok, mediante le quali gli utenti stanno contribuendo ad influenzare – più o meno consapevolmente – il resto del pubblico ancora restio dal vederla.