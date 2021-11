Ecco cosa ne viene fuori se anche l’English National Opera si TikToktizza

L’English National Opera ha collaborato con i TikTokers più famosi per la distribuzione su TikTok e Netflix dell’Opera Tiger King: cinque atti che, per una maggiore fruibilità del contenuto, sulla piattaforma diventano cinque minuti.

English National Opera con TikTok per l’opera Tiger King

Cosa ha permesso l’incontro tra l’Opera Nazionale Inglese e TikTok? Ce lo racconta Snopes. L’English National Opera ha ben pensato di collaborare direttamente con i creators più famosi della piattaforma TikTok per la realizzazione dell’Opera Tiger King 2. L’esito di questa collaborazione si inserisce in un’ottica puramente transmediale e specificatamente costruita e orientata su TikTok. Secondo l’annuncio dell’ENO, «la produzione sarà interamente presentata su TikTok, ed è impostata sulla musica della ‘Carmen’ di Bizet eseguita dal vivo a Londra dal coro professionale di ENO e dall’orchestra d’archi completa».

Ciò che ne deriva è che se l’opera classica è suddivisa in 5 atti, su TikTok si estende per soli cinque minuti, come si può notare nel video trasmesso in anteprima sul canale YouTube ufficiale dell’English National Opera lo scorso 15 novembre.

La collaborazione ha fatto sì che anche il sottotitolo dell’opera giocasse un po’ sul nome della piattaforma, tanto che si parla di TikTopera. La partnership tra Netflix, e l’Opera Nazionale Inglese con TikTok viene annunciata con entusiasmo anche tramite un post su Facebook sul loro profilo ufficiale.

L’iniziativa ha determinato molto stupore da parte del pubblico, soprattutto da chi non si limita a giudicare TikTok come un social network banale e di soli contenuti frivoli, ma che – al contrario – riflette sulla portata di influenza sempre maggiore che la piattaforma sta avendo. A tal proposito, un utente ha commentato: «ENO has a genius working in the PR team», ovvero «l’Opera Nazionale Inglese ha un genio nel suo settore PR». Come dargli torto?