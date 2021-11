Nei “Per te” di TikTok si cerca di garantire al massimo la sicurezza dei contenuti per i brand

Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, prendendo in considerazione l’evoluzione del tema per una azienda che sta sempre di più lavorando sulla sicurezza della propria immagine, come Meta. Adesso è opportuno segnalare anche questo altro aspetto dell’argomento che riguarda la sicurezza, richiesta da molti marchi commerciali che vogliono visibilità attraverso le piattaforme di social networking, di non finire all’interno di flussi indesiderati, ricchi di contenuti border line e compromettenti per il marchio stesso. Perché una delle piattaforme più attive da questo punto di vista è sicuramente TikTok.

“Per te” su TikTok molto più “confortevole” per i brand

La piattaforma è stata la prima ad adottare una politica intransigente per cercare di intercettare il favore dei principali brand. In effetti, TikTok ha collaborato con la società di tecnologia pubblicitaria OpenSlate (ora di proprietà di DoubleVerify) proprio per eseguire dei controlli mirati in merito alla sicurezza dei contenuti all’interno dei quali andranno a essere collocati i riferimenti al brand. Questo perché, nell’ultimo periodo, è aumentata l’attenzione dell’opinione pubblica in merito all’utilizzo dei social network da parte degli utenti e, soprattutto, al benessere di questi ultimi nell’utilizzo delle piattaforme che ospitano i loro contenuti.

Finire in un feed all’interno del quale c’è hatespeech, ci sono messaggi offensivi, fake news o altri comportamenti negativi che si riscontrano sempre più spesso in rete risulta parecchio penalizzante per chi è interessato a promuovere il proprio marchio, con tutta l’internzione di salvaguardarlo.

TikTok sta proseguendo il suo monitoraggio e, nel mese di settembre, ha stretto un accordo con Integral Ad Science, un’altra società indipendente di visibilità degli annunci. I risultati sino a questo momento messi in luce assicurano al marchio una “pulizia” pressoché completa, con un risultato vicino al 100% di compatibilità e di contemporanea estraneità ai contenuti che sono stati flaggati dal brand come pericolosi per l’atterraggio della propria campagna.

L’obiettivo di TikTok, nella fattispecie, è quello di assicurare alla sezione “Per Te” uno spazio di sicurezza per le aziende. Si tratta, infatti, del contenitore più ricco della piattaforma, quello all’interno del quale – con una selezione algoritmica – vanno a finire i video più visti e consigliati dal social network ai suoi utenti. Assicurare che la principale fonte di delivery di TikTok sia libera da contenuti inappropriati non può che rappresentare un macro-attrattore per le aziende.