Facebook sta testando il controllo del feed per vedere meno post da gruppi e pagine

Facebook ha annunciato che, nelle prossime settimane, ci sarà un importante aggiornamento sulla gestione dei feed di notizie per gli account. In pratica, attiverà una funzione di selezione dei contenuti a cui dare priorità, permettendo – ad esempio – agli utenti di scegliere di seguire con maggiore attenzione gli aggiornamenti dei propri amici, invece che le notifiche provenienti da gruppi e pagine. Meta, in una nota ufficiale sul suo blog, ha affermato che il test interesserà «una piccola percentuale di persone» in tutto il mondo prima che il test si allarghi gradualmente nelle prossime settimane.

Feed di news su Facebook, la novità annunciata in fase di test

Il percorso che sta portando Facebook a ottimizzare il flusso delle proprie notizie è partito da diversi mesi, sin dal marzo del 2021, dando più o meno valore – ad esempio – alle notizie. Adesso sta proseguendo sulla scia di questa modifica, implementando la proattività dell’utente al fine di fargli scegliere le cose che preferisce seguire all’interno del proprio feed di notizie. Nel menu di partenza, Facebook aggiungerà tre sottinsiemi di riferimento: amici e familiari, gruppi e pagine, personaggi pubblici. In base alle priorità individuate, gli utenti avranno un numero maggiore di contenuti riferiti a quel sottoinsieme. Ovviamente, c’è anche la possibilità di non modificare nulla e – a quel punto – la selezione seguirà i criteri standard dell’algoritmo.

Novità anche per gli inserzionisti, che potranno rinunciare a far comparire i propri contenuti sotto voci tematiche border line come “contenuti politici”, “problemi sociali”, “crimini e tragedie”: «Quando un inserzionista seleziona uno o più argomenti tematici di questo tipo – si legge nello statement ufficiale di Meta -, il suo annuncio non verrà recapitato alle persone che hanno recentemente interagito con quegli argomenti nel proprio feed di notizie». Un modo, quindi, per escludere qualsiasi tipo di targettizzazione pubblicitaria controversa, una sorta di risposta a tutte le critiche che – nelle ultime settimane – vengono mosse alla piattaforma da un punto di vista della gestione dell’esperienza utente.