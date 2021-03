Perché non vedrai più le cose che stai vedendo adesso su Facebook

Sarà davvero il sacrificio dell’algoritmo in favore dei post più recenti? Leggendo il blog ufficiale di Facebook che annuncia le prossime modifiche all’esperienza di utilizzo della propria app, sembrerebbe di sì. Cambia il News Feed di Facebook e cambiano, quindi, anche le modalità di navigazione degli utenti. Il social network di Menlo Park sta invitando i propri utenti a settare sui propri interessi i contenuti che compariranno al momento dell’apertura dell’applicazione: non capiterà più di vedere un post “vecchio” tra i primi risultati del feed. Il criterio che Facebook farà prevalere sarà quello cronologico.

Cambia il news feed di Facebook, cosa succede

«La barra del filtro dei feed – sottolinea Facebook nella sua dichiarazione pubblica – offre anche un accesso più facile ai contenuti più recenti, rendendo più semplice passare da un feed di notizie classificato algoritmicamente a un feed ordinato cronologicamente con i post più recenti che compaiono per primi». Insomma, la scelta è nelle tue mani: puoi decidere se, scorrendo la timeline del social network, continuare a visionare i contenuti in base alle preferenze che in passato Facebook ha registrato per te o se, invece, prediligere il criterio della freschezza dei contenuti.

A migliorare questa esperienza ci sarà anche la possibilità di selezionare fino a trenta – tra utenti e pagine – profili di cui si vogliono controllare le ultime notizie: Facebook, insomma, permetterà all’utente di rendere ancora più selettiva la propria esperienza di navigazione. C’è una pagina che vi tiene informati più di un’altra? Avrete la possibilità di impostare, tra i criteri, la priorità per i contenuti di quella stessa pagina. Avete un amico che volete monitorare con attenzione? Una volta inserito nella lista dei trenta profili, Facebook vi proporrà con maggiore frequenza i suoi aggiornamenti. Insomma, modalità stalker on.

Facebook, tutto intorno a te

Non finisce qui. Facebook ti permetterà anche di scegliere la tua audience di riferimento: nelle impostazioni si potrà determinare quali categorie di amici/followers potranno visualizzare i tuoi post e potranno interagirvi. Ci sarà la possibilità, quindi, di impedire a utenti indesiderati di commentare. Esattamente come sta facendo Twitter da qualche tempo a questa parte.

In aggiunta, Facebook offre criteri ancor più stringenti per i post suggeriti, rafforzando la sezione perché sto vedendo questo post. Il social network di proporrà post di persone che, come te, hanno interagito con gruppi, pagine o utenti che rientrano tra i tuoi punti di riferimento preferiti; potrà proporti argomenti correlati a quelli normalmente oggetto dei tuoi post o dei post con cui interagisci; infine, potresti visualizzare un post suggerito in base alla tua geolocalizzazione o a quella delle persone con cui interagisci più spesso.

Facebook diventa come Vodafone di una volta. Tutto intorno a te.