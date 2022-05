La bufala su quelli dell’Oms che mangiano «granchio fresco» e «maiale spagnolo»

Un pranzo a Davos a base di «granchio fresco» e «maiale spagnolo» annunciato via Twitter dall’account dell’Oms. Si legge sull’account screenshottato e pubblicato su Facebook per accendere la miccia: «I leader mondiali stanno per fare una pausa per un pranzo a base di granchio atlantico fresco e maiale spagnolo, seguiti dall’anatra e dal miglior merluzzo del mondo da una fattoria sostenibile in Norvegia. Quando riprenderemo, discuteremo della libertà di parola e di come potrebbe essere riformata». Il contesto sarebbe il Forum economico mondiale 2022 a Davos. Cosa c’è di vero? Tutto, tranne che l’account non è assolutamente quello dell’Oms ma un profilo Twitter nato con il preciso scopo di creare contenuti parodistici.

I membri dell’Oms non hanno sbattuto in faccia agli utenti un pranzo da re

«Gli stessi maiali che vogliono che noi si mangi insetti, sono i primi a fare banchetti raffinati», si legge in un post comparso su Facebook e riportato dai colleghi di Facta News. Il tweet risale al 26 maggio 2022 e potrebbe, comprensibilmente, scatenare l’ira dei cittadini se non fosse che non è mai stato pubblicato dall’account ufficiale dell’Organizzazione mondiale della sanità – che su Twitter risponde al nome utente @WHO – ma da un account parodia – che risponde al nome utente @worldHellOrg – il quale specifica nella bio la natura dei contenuti che confeziona e pubblica.

Siamo nell’ambito dei contenuti fuorvianti che veicolano notizie false e che, se trovano la viralità su Facebook, possono generare una quantità di odio, condivisioni e conseguente disinformazione non da poco. Non è sicuramente la prima volta che l’Oms o uno dei suoi membri diventa oggetto di una bufala che, potenzialmente, può fare il giro del mondo. In maniera particolare ci sono le bufale relative a Oms e vaccino Covid a cui ci siamo abituati in tutto il periodo della campagna vaccinale (tra cui quella dell’Oms che avrebbe «sconsigliato le vaccinazioni di massa»).