No, non ci sarà alcuna bambola di “Ken incinto”

Non ci sarà nessuna bambola per bambini che propone un Ken incinto. Eppure, i social network – anche attraverso il contributo di molti utenti italiani – hanno preso sul serio la notizia, partita da un arci-noto portale satirico americano, The Babylon Bee. Vediamo, nell’ordine, gli estremi di quella che rischia di essere una vera e propria fake news destinata a diventare virale tra gli account italiani di Twitter più legati alla propaganda più conservatrice (quella, per intenderci, che su Twitter si identifica con i mattoncini vicino al nickname).

La bufala di Ken incinto

La notizia di un Ken incinto si era diffusa circa una decina di giorni fa. Ma – intendiamoci – non si tratta affatto di una vera e propria news. Il portale The Babylon Bee – che è superfamoso per essere un portale satirico, una sorta di Lercio a stelle e strisce – non ha fatto altro che costruire una news su una immagine modificata, che ha preso spunto dalla campagna di comunicazione della Mattel per quanto riguarda i prodotti di Barbie. Il titolo dell’articolo era Mattel unveils new pregnant Ken Doll. All’interno dell’articolo si parlava dell’inclusività dell’azienda che produce giocattoli, dell’idea di proporre una bambola dello storico fidanzato di Barbie incinto e delle dichiarazioni dell’amministratore delegato della Mattel stessa. Un piccolo dettaglio: il nome dell’amministratore delegato dell’azienda non corrisponde a verità, è un alias, così come il resto della notizia risulta essere inventata. Del resto, noi a Giornalettismo siamo abituati allo stile di Babylon Bee, citato anche in occasione di un’altra bufala che si era diffusa nell’universo sovranista italiano: nel 2020 aveva riportato la fakenews di LeBron James che aveva indossato un colletto di pizzo per ricordare la giudice Ginsburg (che li indossava spessissimo e che era recentemente scomparsa). Evidentemente, però, chi non ha contezza della diffusione di contenuti satirici di questo tipo non ha fatto l’associazione di idee e ha, di conseguenza, riportato la notizia come reale.

Non esite, lo ripetiamo, alcun bambolotto di Ken incinto in commercio, né tantomeno in fase di lancio.