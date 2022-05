Cosa c’è dietro il tweet sulla possibilità della sua «morte in circostanze sospette» di Elon Musk

Tutto è cominciato con un tweet Elon Musk nel suo tipico stile: «Se muoio in circostanze misteriose, è stato bello conoscervi». Una frase che conferma – se ancora ce ne fosse bisogno – l’utilizzo ironico che il nuovo e unico proprietario di Twitter dopo un’offerta di 44 miliardi di dollari ha fatto. La spiegazione di queste parole è stata data da Musk stesso, che ha fornito una spiegazione a quel suo tweet pubblicando una dichiarazione che Rogozin (politico, manager russo e Direttore generale dell’agenzia spaziale Roscosmos dal 2018) ha inviato ai media russi.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022



Tweet Elon Musk sulla sua morte, la spiegazione

The word “Nazi” doesn’t mean what he seems to think it does pic.twitter.com/pk9SQhBOsG — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Nello statement – tradotto dal russo all’italiano – si legge: «Emerge come i terminali Starlink di Elon Musk siano stati consegnati ai militanti del battaglione nazista Azov e ai marine ucraini a Mariupol con degli elicotteri militari. Stando alle informazioni in nostro possesso, la consegna è stata effettuata dal Pentagono. Elon Musk, dunque, è coinvolto nel sostegno delle forze fasciste in Ucraina. E per questo, Elon, ne risponderai come un adulto. Non importa quanto farai lo sciocco».

La fonte di questa informazione citata da Rogozin – che è stato menzionato su Twitter da Elon Musk e che ora ha reso il suo profilo privato – è il colonnello Dmitry Kormyankov della 36^ Brigata Marina delle Forze Armate Ucraine, che è stato catturato. Il riferimento fatto da Rogozin è quello agli aiuti forniti da Musk all’Ucraina di Zelensky tramite Starlink, consegnando una serie di terminali di SpaceX che garantiscono una connessione satellitare a banda larga ai cittadini ucraini durante la guerra sul loro territorio.

Rispetto al coinvolgimento del Pentagono in una consegna di terminali destinata ai militari del battaglione nazista Azov non c’è, attualmente, nessun tipo di prova con Musk che ha anche ironicamente commentato: «La parola “nazista” non significa quello che sembra pensare che significhi».