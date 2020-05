Tulipani di Seta Nera, Diego Righini: “Quest’anno saremo su Sky e in streaming”

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno che ha portato i Tulipani di Seta Nera al Teatro Brancaccio e poi su Rai 1 torna per la tredicesima edizione il Festival Internazionale del Film Corto dedicato al cinema sociale, istituito dall’Associazione Università Cerca Lavoro con la partnership di Rai Cinema Channel, il supporto della Regione Lazio, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il patrocinio della Roma Lazio Film Commission e la collaborazione con l’Istituto CineTv R. Rossellini e l’Anas spa.

La kermesse, rinviata a causa dell’emergenza coronavirus, si svolgerà in modo diverso e sarà la prima interamente in digitale in Italia come ha annunciato ai microfoni di Giornalettismo il presidente Diego Righini: “La situazione sarà un po’ complessa: se si prevedono delle regole restrittive per altri tipi di attività come ristoranti, bar o parrucchieri, immaginiamo quali saranno per cinema e teatri al chiuso. L’intrattenimento per il pubblico non può e non deve interrompersi, quindi gli organizzatori devono trovare altre modalità per promuovere le loro offerte su altri sistemi di comunicazione: l’importante è arrivare alle persone”.

Grande è stato come sempre il lavoro dei direttori artistici: “Noi dei Tulipani quest’anno abbiamo selezionato dei corti, documentari e clip musicali di altissima qualità – selezionati rispettivamente dai direttori artistici Paola Tassone, Mimmo Calopresti e Grazia Di Michele – e abbiamo anche gli strumenti per veicolarli a tutti: via streaming ma anche su canali televisivi Sky e del digitale terrestre. Mancherà l’idea di stare tutti insieme, un sacrificio che stiamo pagando durante questo periodo per uscirne il più presto possibile. Speriamo che la situazione si sblocchi da settembre in poi per manifestazioni come la Mostra del cinema di Venezia, la Festa del cinema di Roma o il Torino Film Festival”.

Il festival sociale dei Tulipani di Seta Nera diventa ancora più importante dato che chi soffre rischia di rimanere indietro ed isolato a causa del coronavirus: “Uno dei messaggi che è nostra intenzione lanciare durante le quattro giornate di rassegna sarà proprio che oggi la sofferenza e il senso di sacrificio coinvolge indistintamente tutti. Questa tredicesima edizione, però, non può non far luce anche sulle diverse condizioni sanitarie ed economiche che molti stanno vivendo durante questo periodo storico”.

Nonostante sarà un’edizione digitale I Tulipani di Seta Nera avranno tanti ospiti e cortometraggi in concorso: “Come in passato cercheremo, attraverso le nostre opere, di rappresentare con chiarezza l’essenza della diversità, sapendola soprattutto valorizzare, costruendo dei ponti socio-culturali. Gli ospiti? Non fatemi anticipare nulla (ride, ndr): li sveleremo nelle prossime settimane durante la conferenza”.

L’edizione 2020 dei Tulipani di Seta Nera, ripensata nel profondo per conciliare un evento pubblico con le regole anticontagio, si terrà dal 18 al 21 giugno, dalle ore 17:30 alle 21, in streaming ma anche in onda su canali Sky e del digitale terrestre che verranno resi noti nei prossimi giorni.