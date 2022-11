Il discutibile meme con cui Elon Musk vuole tentare Donald Trump

Lo ha annunciato citando il «vox populi, vox dei», ma non ha ottenuto risposta. Allora Elon Musk ha deciso di optare per una nuova citazione di stampo religioso nel tentativo di convincere Donald Trump a tornare su Twitter dopo lo sblocco del suo profilo ufficiale e il blocco della sospensione decisa dai vecchi vertici della piattaforma social dopo i fatti di Capitol Hill. Perché dopo il via libera – dopo il risultato di un sondaggio -, l’ex Presidente degli Stati Uniti ha deciso di rimanere in silenzio, continuando a utilizzare il suo “Truth“.

Poche parole. Anzi, la citazione del Padre Nostro (nella vecchia versione, modificata ufficialmente il 29 novembre del 2020) accompagnata da un meme emblematico: «E non ci indurre in tentazione…».

And lead us not into temptation … pic.twitter.com/8qNOXzwXS9 — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022

La tentazione. Questa l’arma, sotto forma di meme, che Elon Musk ha sfoderato nel tentativo disperato di convincere Donald Trump a non fare “l’offeso” e farlo tornare a essere una delle figure più vulcaniche presenti all’interno della piattaforma. Un tentativo diabolico che riuscirà? Per il momento la risposta è negativa.

Trump su Twitter, il meme di Musk per “tentarlo”

Un corteggiamento che, almeno per ora, non sta funzionando. Il ritorno di Donald Trump su Twitter non è ancora avvenuto nonostante il suo account/profilo (@RealDonaldTrump) sia stato ripristinato e con lui anche tutti i suoi tweet, tranne quelli che vennero bannati e i suoi follower. Ma la sponda offerta da Elon Musk potrebbe tornare ben presto utile all’ex Presidente degli Stati Uniti (il suo Social Truth consenti accessi geograficamente limitati agli USA e al Canada) che proprio la scorsa settimana – all’indomani della vittoria dimezzata dei Repubblicani alle midterm – aveva annunciato la sua nuova candidatura (per la terza volta) alle Presidenziali a stelle e strisce.