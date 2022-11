Musk dice che – vox populi, vox Dei – Trump sarà riammesso su Twitter

La premessa doverosa che occorre fare è che il sondaggio lanciato da Elon Musk sulla riammissione di Trump su Twitter, pur avendo coinvolto un grandissimo numero di persone (15 milioni circa), potrebbe non essere rappresentativo. C’è tutta una letteratura in merito che sottolinea come, anche in presenza di grandi campioni di popolazione esaminati dal sondaggio, quest’ultimo possa essere falsato. Occorre, infatti, determinare l’effettiva proiezione della popolazione all’interno di un campione e – spesso – questo non può avvenire anche in presenza di numeri elevatissimi. Anzi, a volte ha molto più senso che un campione sia piccolo e ben costruito per avere un’idea dell’effettiva rappresentatività di un sondaggio. Tuttavia, note statistiche a parte, Musk ha deciso – sulla base del suo ormai famoso sondaggio sul ritorno di Trump – di riammettere su Twitter l’ex presidente degli Stati Uniti.

Riammissione di Trump su Twitter, la decisione sul sondaggio lanciato da Musk

Vox Populi, Vox Dei — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Su oltre 15 milioni di voti, il 51,8% degli utenti che hanno risposto al sondaggio (secondo Musk, sono addirittura 134 milioni le persone che hanno visto questo sondaggio, pur non esprimendo una preferenza e – dunque – non partecipandovi direttamente), esprimendosi a favore di un ritorno di Trump sulla piattaforma, dopo il ban permanente dell’ex presidente Usa in seguito alle rivolte di Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

Tuttavia, nonostante la macro-esposizione che questo sondaggio ha dato a Twitter e al suo nuovo proprietario Elon Musk, per il momento la reazione di Donald Trump sembra essere piuttosto prudente. Sul social network di sua proprietà – che Trump ha realizzato proprio dopo essere stato escluso dalla maggior parte dei social network -, The Truth Social, l’ex presidente Usa ha scritto: «Votate con positività ma non preoccupatevi, non andrò da nessuna parte». Difficile, tuttavia, che – vista la sua candidatura alle primarie repubblicane, in vista delle elezioni Usa che si svolgeranno tra due anni – Trump non possa approfittare delle ampie praterie di visibilità garantitegli da quello che, un tempo, era il suo social preferito. Di cui era, nei fatti, un influencer.