Prosegue la fuga da Twitter, Mastodon supera quota 7 milioni di utenti

Elon Musk sta riuscendo nell’impresa di svuotare (probabilmente questo trend si fermerà con il passare del tempo) la piattaforma social appena acquistata per 44 miliardi di dollari “convincendo” gli utenti a trovare un alternativa a Twitter. E l’effetto di queste prime settimane di gestione è stata una fuga ordinata di parte del pubblico che ha trovato in Mastodon l’alternativa giusta. Negli ultimi sette giorni, infatti, centinaia di migliaia di utenti hanno deciso – incuriositi più che convinti – di aprire un profilo sull’app social creata dal tedesco Eugen Rochko.

Si tratta, occorre sottolinearlo, di una lenta diaspora da Twitter. Non ci sono dati consolidati, infatti, sulla fuga dal social di Elon Musk. Non possiamo ancora sapere – ma nei report di fine anno questo dato potrebbe essere acclarato – se gli utenti stiano realmente rinunciando al social network fondato da Jack Dorsey per “vivere” la propria vita digitale su Mastodon. Sta di fatto che la tendenza merita un corretto risalto mediatico. Come indicato dal profilo @mastodonusers – una sorta di contatore dei profili creati e di quelli attivi sulla piattaforma – nell’ultima settimana sono stati registrati 626.210 utenti in più.

Mastodon continua a crescere, 7 milioni di utenti

Un numero che, unito a quello delle settimane precedenti, ha portato il totale a 7 milioni 349.208 (di cui oltre 2 milioni attivi nell’ultimo mese). E questo dato è destinato a salire nel corso dell’imminente futuro, soprattutto perché – oltre alle polemiche sui licenziamenti -, ancora non è ben chiara l’idea del nuovo Twitter targato Elon Musk. Ovviamente, però, questi numeri sono indice di una tendenza e non di un successo “boom”. Basti pensare, infatti, che Twitter conta oltre 1.3 miliardi di account registrati (anche se il numero degli utenti attivi cala drasticamente a quota 330 milioni). Molti in più rispetto all’istantaneo successo della piattaforma fondata nel 2016 dal programmatore tedesco Eugen Rochko.