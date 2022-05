Due “social media” per il Garante europeo dei dati che si basano sui software di Mastodon e PeerTube

EU Voice e EU Video. Sono questi i nomi scelti per due piattaforme di social media che sono state lanciate – in una fase pilota – dal Garante europeo per la protezione dei dati personali. Si basano sui software open source di Mastodon e di PeerTube e cercano di cavalcare quello spirito di web etico che starebbe alla base del pacchetto di norme denominato Digital Services Act. Grazie a queste nuove piattaforme open source, le varie istituzioni europee potranno condividere dei materiali multimediali con il pubblico che li seguirà: brevi testi, immagini e video su EU Voice; video e podcast su EU Video.

EU Voice e EU Video, le due piattaforme open source delle istituzioni europee

Non si tratta di due veri social network a se stanti, ovviamente. Il fatto di utilizzare i software Mastodon e PeerTube, li inserisce in quell’insieme di collegamenti tra server che sono indipendenti tra loro, ma che possono comunicare. Wojciech Wiewiórowski, responsabile del Garante europeo per la protezione dei dati personali, ha salutato con molta soddisfazione questo progetto: al momento, dalla fine di aprile ai primi giorni di maggio, alcune centinaia di persone hanno già iniziato a seguire le due piattaforme che, fino ad ora, non hanno ancora proposto dei contenuti.

L’obiettivo dei prossimi giorni sarà quello di sposare in pieno la strategia per il software open source 2020-2023 della Commissione Europea, nello spirito di un web etico che sta dietro anche alla formulazione del Digital Services Act e alla gestione oculata dei dati degli utenti sui social network. Il fatto di aver scelto dei software open source rappresenta un contributo importante alla sovranità del dato personale e alla lotta alla targettizzazione a tutti i costi dell’utente.

«EU Voice – si legge nella descrizione – è la piattaforma ufficiale di microblogging ActivityPub delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’UE. Insieme a EU Video, fa parte di un programma pilota alternativo sui social media proposto e fornito dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)».