Trump, sei stato friendzonato: accettalo

Donald Trump continua a lanciare messaggi a giorni alterni – o meglio, a ore alterne – e ad affermare di aver vinto le elezioni americane nonostante la realtà restituisca un risultato diverso. Il tycoon sembrava aver ammesso che le elezioni le ha vinte Joe Biden – con il tweet «Lui ha vinto perché i media hanno detto così. Ma è una fake news, questa è una elezione truccata» – ma sui social e per i suoi follower dice di averle vinte lui.

L’invito arriva da tanti utenti del web che si contrappongono ai fan e follower di Trump, quelli disposti a rendere virali i suoi messaggi nel mondo nonostante i social continuino a bollare i suoi tweet come fake news con intenti manipolatori.

No matter how many times you claim you “won the election,” it doesn’t change facts. You lost the election and you are obviously losing your mind. American democracy is stronger than a wannabe dictator who needs to hold power in order to save himself from bankruptcy and prison.

