Numerose e-mail truffa stanno girando sul web spacciandosi per raccolte fondi per l’Ucraina

Truffa fondi Ucraina: false email, spacciate per vere, stanno spopolando sul web per indurre le persone a donare al popolo ucraino in difficoltà. Peccato che i soldi raccolti non andranno agli ucraini perché trattasi di una truffa. Action Fraud, centro nazionale di segnalazione delle frodi del Regno Unito, avvisa gli utenti di prestare molta attenzione per evitare di essere ingannati.

Poche ore fa accadeva un nuovo tentativo di scamming che, tramite pubblicità a pagamento su Facebook, utilizzava come aggancio quello delle donazioni all’Ucraina e alle persone in difficoltà durante il terribile conflitto iniziato il 24 febbraio scorso. La pagina che tentava di raccogliere fondi è Crypto.com/Nft, ma l’azienda Crypto.com non era in alcun modo a conoscenza di tale iniziativa. Oggi Action Fraud comunica agli utenti di aver ricevuto 196 segnalazioni di false richieste di raccolta fondi per i civili in difficoltà in Ucraina, spiegando come i truffatori, oramai, siano abili nell’utilizzo di modalità sofisticate per ingannare i donatori, ricorrendo, per esempio, anche alla vendita di magliette di beneficenza. Alcuni fingerebbero, addirittura, di essere Wladimir Klitschko, cioè il fratello di Vitali Klitschko, sindaco di Kiev.

«Abbiamo ricevuto 196 segnalazioni di e-mail FALSE che pretendono di raccogliere fondi per le persone colpite dalla crisi in #Ukraine . Alcune delle email affermano addirittura di provenire da Wladimir Klitschko. Segnala email sospette inoltrandole a: report@phishing.gov.uk». Così Action Fraud, centro nazionale di frode e segnalazione informatica del Regno Unito, annuncia la presenza di email fasulle che tentano di truffare gli utenti sul web.

