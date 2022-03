La truffa che fa riferimento a Crypto su Facebook per le donazioni in Ucraina

Acquistare pubblicità a pagamento su Facebook per poter dar voce e ampia diffusione a una truffa: è quello che è successo con un nuovo tentativo di scamming che, ancora una volta, utilizza come aggancio quello delle donazioni all’Ucraina e alle persone bisognose che stanno attraversando questo conflitto. La pagina che raccoglieva fondi – la cui destinazione non è chiara – si chiamava Crypto.com/Nft. Ma l’azienda Crypto.com – che normalmente opera nel settore delle criptovalute e della blockchain, che è fortemente radicata e che, anzi, è uno dei leader di questo campo – non è assolutamente a conoscenza di una iniziativa di questo genere.

Diverse testate specializzate di fact-checking – come ad esempio Snopes – hanno informato Facebook dell’accaduto e un portavoce di Meta ha assicurato che, al più presto, la piattaforma provvederà a rimuovere qualsiasi riferimento a questa raccolta fondi fasulla.

Tuttavia, l’intervento di Facebook potrebbe non essere sufficiente per tutta una serie di persone che, magari, dal giorno della pubblicazione dell’annuncio e della sponsorizzazione (ovvero il 18 marzo), ha visualizzato il post con la richiesta di fondi e ha anche donato. Infatti, la pagina aveva collezionato 228 like e ben 5.368 follower in tre giorni, mentre con il post che è stato creato per l’annuncio di Facebook ci sono state quasi mille interazioni.

Il testo del post truffa era il seguente:

“Crypto.com would like to support Ukraine with 100k USDT together with its community!

Join us! Every amount you donate in Ethereum we top up to 100k USDT. Donate ETH only to

0x9adBb30BDb95eD70A6C795e6078a118E6e7e1854.

We will exchange it to USDT while transferring funds to Ukraine.

#ukraine #ETHEREUM”.