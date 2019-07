David Trezeguet denunciato per guida in stato di ebbrezza: patente ritirata

È sempre stato famoso in campo per il suo fiuto da bomber elegante e per le sue reti, ma ieri sera David Trezeguet si è reso protagonista di un brutto autogol in pieno centro a Torino. L’ex attaccante di Monaco, Juventus, River Plate e della Nazionale francese campione del Mondo e di Europa tra il 1998 e il 2000, è stato pizzicato dalla polizia mentre era alla guida della sua automobile con un tasso alcolemico sopra la norma. È scattata la sanzione immediata nei suoi confronti, compreso il ritiro della patente, come da legge.

L’episodio è accaduto intorno alla mezzanotte di mercoledì, quando Trezeguet – a bordo del suo Suv Jeep – stava attraversando la centralissima via Po. In quel momento la sua automobile è stata fermata da una pattuglia di vigili urbani che stavano effettuando i canonici controlli di rito sotto la Mole e l’ex calciatore è apparso subito su di giri per via della quantità di alcol bevuta durante la serata in compagnia di amici (uno dei quali era in macchina con lui). E il famoso ‘test del palloncino’ ha confermato immediatamente i sospetti degli agenti.

Trezeguet e la patente ritirata

Dopo un rifiuto – per circa un’ora – iniziale di sottoporsi al test, Trezeguet ha poi acconsentito e dopo aver soffiato nell’etilometro il dato che ne è uscito fuori ha portato all’immediata multa e al ritiro della patente: il tasso di alcol nel suo sangue (nei tre test effettuati) era tra l’1,5 e l’1,7 grammi al litro. Un valore che supera di oltre tre volte il tasso massimo consentito di 0,5 g/litro.

Di ritorno da qualche assaggio di Barolo

Secondo le ricostruzioni che arrivano da Torino, David Trezeguet aveva trascorso la serata con alcuni amici nelle Langhe, esattamente a Monforte d’Alba, dove aveva gustato alcune annate di Barolo anche in compagnia dell’ex compagno nella Juventus Mauro German Camoranesi. Sulla strada di ritorno verso casa, però, è stato pizzicato dalla polizia che lo ha multato e ritirato la patente.

(foto di copertina: Gaetano Piazzolla/Pacific Press via ZUMA Wire)