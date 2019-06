Trap generation, il progetto sulla musica che sta conquistando le classifiche

Il lavoro di Repubblica, in collaborazione con Giornalettismo, dal titolo Trap Generation

Una delle più complete enciclopedie della musica trap. Il progetto realizzato dal Visual Lab di Repubblica, con la partecipazione di Giornalettismo, ha permesso di conoscere artisti e producer di questo fenomeno artistico per capire come sia riuscito a conquistare i giovanissimi fan che, grazie soprattutto agli affollati canali Instagram degli artisti, non si perdono una canzone o una esibizione dei loro cantanti preferiti.

Articolato in diverse puntate, il progetto sulla musica trap cerca di affrontare l’argomento parlando con i diretti protagonisti. I cantanti sono stati intervistati e hanno descritto uno spaccato del loro mondo. Ma attraverso le immagini girate si possono comprendere bene anche le persone che seguono gli artisti, il loro staff, i collaboratori che permettono di realizzare le musiche e le clip di accompagnamento. Soprattutto, si riesce a comprendere il loro pubblico.

Non sono mancate le riflessioni sull’indotto della musica trap e sui guadagni che questo tipo di movimento porta nelle tasche dei protagonisti. Davvero conta soltanto il denaro e il marketing? Oppure c’è una esigenza comunicativa nuova?

Trap generation: tutte le puntate

Di seguito, Trap Generation: le puntate del viaggio nella musica trap.

PUNTATA 1 – Trap Generation: viaggio alla scoperta del fenomeno musicale del momento

PUNTATA 2 – Trap Generation, streetwear e moda: se i giovani sono i nuovi “paninari”