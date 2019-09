È uscito il trailer della seconda stagione di Baby, con la colonna sonora di Tommaso Paradiso

«Le scelte che fai rimangono, ed è da quelle scelte che dipende la persona che sarai un domani». Parole che assumono un nuovo significato se seguite dalla voce di Tommaso Paradiso. A pochi giorni dalla separazione dai TheGiornalisti viene anticipato il suo brano “Non avere paura”, colonna sonora della seconda stagione di Baby.

Il trailer della seconda stagione di Baby

Sarà disponibile su Netflix dal 18 ottobre la seconda stagione di Baby, la serie prodotta da Fabula Pictures che si ispira allo scandalo delle Baby Squillo del quartiere Parioli di Roma del 2013. Avevamo lasciato Chiara e Ludovica un po’ sospese, pronte a fare quel passo nel mondo delle piccole escort da cui non sarebbero mai riuscite a tornare indietro. Nel trailer della nuova stagione le vediamo infatti dividersi tra la loro normale vita da adolescenti e discoteche lussuose, baci con i primi amori e messaggi di uomini molto più grandi, sentimenti di disperazione e paura.

La colonna sonora di Tommaso Paradiso: «Non avere paura»

Non si sono ancora placate le discussioni tra Tommaso Paradiso e i TheGiornalisti: tra password sottratte, accuse, il trio ex-indie è diventato un duo a tutti gli effetti. Tommaso Paradiso aveva annunciato di separarsi da Marco Primavera e Marco Antonio Musella via Instagram, garantendo ai suoi fan che qualcosa di nuovo e firmato solo con il suo nome sarebbe arrivato presto. L’attesa non è stata lunga. Qualcosina era già stata anticipata ieri attraverso le instagram stories dei protagonisti di Baby. Taggandosi l’un l’altro, da Alice Pagani e Benedetta Porcaroli, fino a Lorenzo Zurzolo, Brando Pacitto e Mirko Trovato, i quattro protagonisti hanno condiviso una storia in cui cantavano le prime strofe della canzone che fa da colonna sonora al trailer della seconda stagione di Baby. Un domino effect iniziato da Tommaso Paradiso, che così infatti ha presentato le prime note del suo nuovo brano “Non avere paura“.