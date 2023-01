Con il campionato e Dazn il traffico internet totale in Italia torna a livelli significativi

Torna a livelli di tutto rispetto il traffico internet in Italia. Lo fa sicuramente in concomitanza della ripresa del campionato e con la trasmissione in streaming degli eventi esclusivi di Dazn. Ma questo dato – non sorprendente, dal momento che era stato osservato ampiamente anche nel corso degli ultimi anni – non ha nulla a che vedere con i problemi che Dazn ha registrato il 4 gennaio. Ancora una volta, l’infrastruttura su cui si appoggia internet in Italia, insomma, sembra solida e pronta ad affrontare la sfida della trasmissione in streaming dei grandi eventi. I problemi, al massimo, derivano da altri fattori che abbiamo analizzato in questo contenuto sui problemi di autenticazione.

Traffico Dazn 4 gennaio, come ha inciso sull’infrastruttura di internet in Italia

Today the Italian football major league started again, live streamed by the #DAZN broadcaster and distributed by some of the largest global #CDNs. This is the Internet traffic pattern as seen by Rome #IXP. Last match of the day: #Napoli – #Inter! What a great peak!#peering pic.twitter.com/qgALMvp5Ci — Flavio Luciani (@flavioluciani81) January 4, 2023

Flavio Luciani, CTO di Namex – l’IXP da cui passa il traffico internet dell’Italia centro-meridionale -, ha pubblicato i dati relativi alla giornata di ieri e al volume che è stato registrato in concomitanza di Inter-Napoli. Se confrontato con i dati del periodo natalizio (quando – ad esempio – da diversi IXP potevamo desumere i dati relativi ai minuti a ridosso del passaggio dal 2022 al 2023) si nota immediatamente il delta. E la variabile, in questo caso, non poteva che essere l’evento sportivo che, trasmesso in streaming, ha comportato una maggiore connessione degli utenti.

Wishing everyone a Happy New Year 2023! Here it is the usual pattern where you can see a decrease in traffic exchanged in the Italian IXPs at midnight on the last day of the year! Less Internet, more toast! pic.twitter.com/P77r4Gw2z9 — Flavio Luciani (@flavioluciani81) December 31, 2022

L’andamento degli altri IXP conferma la tendenza. E le CDN presenti nei punti di interscambio hanno dato una ulteriore prova – anche attraverso uscite pubbliche come il tweet di Joao Tomé di Cloudflare – della gran mole di traffico transitato nel corso della serata di ieri:

Per avere un termine di paragone, possiamo considerare quanto registrato dal Namex in concomitanza di Inter-Juventus di aprile 2022. In quella circostanza l’IXP comunicò il fatto di aver abbattuto i suoi record di traffico mai regstrato: si tratta di valori non così distanti da quelli registrati nella giornata di ieri. In ogni caso, come detto, questi livelli di traffico non hanno avuto una diretta correlazione con i problemi di Dazn della giornata di ieri.