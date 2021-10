Trading online: ecco le migliori piattaforme secondo gli esperti

Il trading online cresce anche nel 2021, con un aumento costante di clienti per i principali broker del settore e la conferma del trend positivo del 2020. I risultati pubblicati da molti intermediari hanno evidenziato un andamento ancora in crescita nei primi 6 mesi dell’anno, sia per quanto riguarda l’incremento di utenti registrati dalle piattaforme sia per i volumi di trading.

Capital.com ad esempio ha annunciato un aumento del 233% dei clienti nel primo trimestre 2021, con volumi di trading saliti del 78% e arrivati a quota 82 miliardi. Anche eToro prosegue nel suo cammino di sviluppo a livello globale, acquisendo 2,6 milioni di clienti da gennaio a giugno 2021 con un aumento del 121% rispetto al periodo precedente, con un reddito netto cresciuto del 136% e commissioni incrementate del 125%.

L’accessibilità ai mercati finanziari e agli investimenti online garantita dalle migliori piattaforme di trading online sta assicurando loro un notevole successo, consentendo a milioni di aspiranti trader di operare in modo autonomo usufruendo di condizioni particolarmente favorevoli. Ovviamente è importante scegliere la soluzione di trading giusta e adatta alle proprie esigenze, verificando che si tratti di un intermediario regolamentato e rivolgendosi appena ai broker di trading migliori.

Piattaforme di trading regolamentate per iniziare a investire

Secondo gli esperti del portale Finaria.it, la scelta dell’intermediario per cominciare a fare trading online deve essere presa con cautela e attenzione. Innanzitutto, bisogna sempre controllare che l’azienda sia autorizzata ad operare in Europa, infatti deve possedere una licenza valida come la CySEC ed essere monitorata dalla Consob. Inoltre deve fornire condizioni trasparenti, costi competitivi, tecnologie aggiornate e servizi adeguati alle proprie esigenze.

Uno strumento importante per scegliere il broker è il conto demo, in quanto permette di provare il servizio dell’operatore in sicurezza e capire se si tratta dell’opzione giusta. Ad ogni modo bisogna considerare alcuni aspetti essenziali nella selezione del broker, tra cui il proprio grado di competenze, il tipo di investimenti che si vogliono effettuare, i costi e le commissioni, oltre al livello tecnologico degli strumenti proposti dall’intermediario.

Tra i migliori broker italiani ad esempio c’è Directa SIM, tuttavia è indicata soprattutto per investitori professionisti e persone con un capitale considerevole. Per investire in azioni tra i broker più gettonati c’è senza dubbio eToro, azienda israeliana con licenza CySEC. L’azienda fintech offre la possibilità di comprare e vendere azioni senza commissioni, inoltre fornisce servizi dedicati per il trading di criptovalute e la celebre funzione copy trading.

Chi invece vuole investire in ETF può analizzare la proposta di DEGIRO, un broker olandese molto apprezzato e rispettato in Europa. L’operatore prevede commissioni basse, un’ampia scelta di ETF e una piattaforma intuitiva e moderna per la gestione degli investimenti. Per il trading CFD un punto di riferimento è invece Capital.com, broker pluripremiato con il quale usufruire di spread contenuti e strumenti avanzati per l’analisi tecnica e lo studio dei grafici.

I servizi utili dei broker per ridurre gli errori nel trading online

Per fare trading online in modo sostenibile è fondamentale scegliere un broker sicuro e adatto alle proprie necessità, tuttavia bisogna anche fare pratica con un conto demo e apprendere alcune competenze essenziali. Una di queste è la capacità di pianificare una strategia d’investimento efficace, creando un piano personalizzato per operare sui mercati finanziari attraverso l’applicazione dei principi di money e risk management.

Per capire quali sono gli errori da evitare quando si fa un piano di trading, è opportuno affidarsi a broker che mettano a disposizione guide e approfondimenti che spiegano come gestire le situazioni di rischio in modo consapevole. Il supporto formativo è senz’altro indispensabile per un trader principiante, perciò si tratta di un aspetto da valutare con attenzione prima di selezionare il broker con cui iniziare a investire.

Ad esempio eToro ha da poco lanciato un nuovo servizio chiamato eToro Academy, una piattaforma dedicata alla formazione e all’educazione finanziaria dei clienti dell’azienda, in cui è possibile usufruire gratuitamente di live webinar, corsi online e video sul trading online. Anche altri broker propongono soluzioni simili, le quali non vanno sottovalutate dando la giusta importanza all’apprendimento di tecniche e strategie che possono aiutare a investire meglio e con meno rischi.