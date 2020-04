Tornare a vincere, il film di Gavin O’Connor con protagonista il premio Oscar Ben Affleck, a partire dal 23 aprile sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio in digitale (anche in 4K UHD) su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, e per il noleggio su Sky Primafila e Infinity. Si tratta di un’uscita importante della Warner Bros, che decide di arrivare direttamente in streaming data la chiusura prolungata nei cinema di tutto il mondo. In occasione dell’uscita digitale di oggi, 23 aprile, sono stati resi disponibili gratuitamente per tutti i primi 10 minuti del film.

Tornare a Vincere | La trama del film

Una volta Jack Cunningham (Ben Affleck) aveva una vita piena di promesse. Al liceo era un fenomeno della pallacanestro con in mano una borsa di studio universitaria, quando improvvisamente, per motivi sconosciuti, decise di allontanarsi dal mondo del basket, riunciando al proprio brillante futuro. Anni più tardi, Jack si trova ad un passo dalla rovina, scatenata da una perdita inenarrabile, annegando nell’alcolismo che gli era già costato un matrimonio e qualunque altra speranza di vita migliore.

Quando gli viene offerta la possibilità di allenare la squadra di pallacanestro del suo vecchio liceo, lontana dagli anni gloriosi di un tempo, accetta con riluttanza, sorprendendo soltanto lui stesso. Quando i ragazzi iniziano a comportarsi da squadra e conseguentemente a vincere, Jack crede di aver finalmente trovato una ragione per cui combattere i demoni che lo hanno portato vicino alla rovina. Ma basterà questo a riempire i suoi vuoti, a curare le profonde ferite del suo passato e a condurlo sulla strada della redenzione?

Il cast di Tornare a Vincere è composto oltre che da Ben Affleck anche da, Al Madrigal (“Night School”), Michaela Watkins (“Casual” per la TV), Janina Gavankar (“True Blood” per laTV) e Glynn Turman (“Bumblebee”). Gordon Gray, Jennifer Todd, Gavin O’Connor e Ravi Mehta sono i produttori del film, scritto da Brad Ingelsby. Robert J. Dohrmann, Brad Ingelsby, Kevin McCormick, Mark Ciardi, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth e Madison Ainley sono i produttori esecutivi.

Tornare a Vincere è disponibile da oggi, 23 aprile, su tutte le principali piattaforme VOD.