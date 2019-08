A Roma i topi fanno tapis roulant sulle scale mobili della metropolitana | VIDEO

A Roma, si sa, c’è un’emergenza topi. Molto spesso, in giro per la capitale – dal centro alla periferia – si vedono ratti (di piccole, medie o grandi dimensioni) che affrontano i vicoli della Città Eterna e, spesso e volentieri, incrociano il loro percorso con quello dei pedoni e degli automobilisti. Questa mattina Welcome to Favelas (attraverso la sua pagina Instagram) ha diffuso un video girato all’interno della stazione Malatesta della linea C della metropolitana. E la questione topi Roma diventa a tratti comica.

LEGGI ANCHE > A Roma il traffico si paralizza perché un toro e una mucca si accoppiano in strada | VIDEO

Nel filmato pubblicato sulla pagina Instagram, si vede un topo che provava ad affrontare una scala mobile in senso opposto: lui prova a scendere, mentre la scala saliva. L’effetto è quello di un topo sul tapis roulant. La scena è stata immortalata da alcuni ragazzi e diffusa via social. Un video che ha il sapore dell’ironia, ma deve far riflettere su un problema che nella capitale sta diventando quasi un’emergenza quotidiana.

Il ratto che fa tapis roulant sulle scale mobili della metro C

Sui social, da settimane, girano immagini e altri filmati che mostrano molti topi aggirarsi senza alcun problema per le vie di Roma. In molte occasioni, questi animali si trovano radunati nei pressi dei secchioni della spazzatura colmi e stracolmi, nel tentativo istintivo di racimolare qualcosa da mangiare e con cui saziarsi. Il caldo, unito all’emergenza rifiuti che ha contraddistinto l’inizio dell’estate capitolina, hanno acuito ancor di più una questione che sembra essere atavica.

Topi Roma, un problema atavico

I topi a Roma non hanno colore politico. La loro diffusione è stata presente sul territorio della Città Eterna da diversi anni. Le opere di derattizzazione, dunque, sembrano non esser state efficaci e le situazioni contingenti non hanno fatto altro che acuire un problema che ha seri riverberi sulla salubrità della capitale. Come mostrato dal topo che fa tapis roulant dalla staziona Malatesta della metro C.

(foto di copertina da video topi Roma pubblicato su Instagram da Welcome to Favelas)