Carlo Conti è stato uno dei conduttori più colpiti dal coronavirus, dato che l’emergenza ha in pratica stoppato la sua Corrida prima ancora di cominciare. Il popolare conduttore però ha deciso di tornare con un game show completamente nuovo, Top Ten, nato durante queste settimane di lockdown.

Top Ten sarà un vero e proprio esperimento televisivo che vedrà Carlo Conti alle prese con due squadre di Vip pronte a confrontarsi su ogni tipo di classifica: “È una richiesta che mi ha fatto la rete. Avevamo da un po’ di tempo nel cassetto un programma che si può adattare a questa fase, un game per giocare sulle classifiche di diversi tipi. Per tornare in tv serviva qualcosa di originale, è il momento giusto”

Carlo Conti tornerà in scena con questo nuovo programma a partire da venerdì 12 giugno, anche se non è ancora chiarissima la modalità con cui si svolgerà Top Ten: “Sarà un programma fatto di classifiche in generale quindi non tornerò nelle vesti di deejay, non saranno delle hit parade musicali. Forse sfrutteremo lo studio de ‘La Corrida’ e mi ha fatto piacere riprendere un’idea che avevamo da tempo nel cassetto per la realizzazione di un programma nuovo. C’è da capire come farlo. Andrebbe bene senza pubblico, ma io da solo non posso riuscirci. Sul palco dovrò avere necessariamente altre persone”.

Non ci resta che attendere dunque i prossimi giorni per scoprire come sarà Top Ten, per un grande ritorno di Carlo Conti che sarà anticipato anche dalla serata speciale “Nel Cuore di Francesco” in diretta da Assisi il prossimo 9 giugno.